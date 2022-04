Splatoon 3: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Splatoon 3 per annunciarne la data d'uscita ufficiale: 9 settembre 2022. Si tratta di un'altra esclusiva di peso per Nintendo Switch, in un anno particolarmente ricco per i possessori della console.

Il video in sé mostra del gameplay puro in una delle Mischie mollusche. Ossia possiamo vedere i personaggi darsi battaglia nel classico stile della serie, verniciando tutto il verniciabile cercando di prevalere sugli avversari. I nostri eroi potranno utilizzare fucili a vernice, pennelli giganti e financo dei robot per vincere le partite. Ci saranno anche dei rampini che daranno loro una maggiore libertà di movimento.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Splatoon 3 uscirà venerdì 9 settembre su Nintendo Switch. I giocatori sfideranno altri Inkling e Octoling a colpi d'inchiostro nella città di Splatville e nell'arida Splattonia, scoprendo funzioni, armi e l'equipaggiamento più trendy dell'anno.

In Splatoon 3, le mischie mollusche daranno vita a emozionanti battaglie online* 4 contro 4 con scenari nuovi e altri già noti, dove squadre di 4 giocatori si sfideranno a chi ricopre più terreno con il proprio inchiostro. Un nuovo filmato fornisce qualche dettaglio su uno dei nuovi scenari, il Sobborgo Siluriano, e sul calamarco, una nuova arma a forma di arco che permette di splattare in orizzontale e in verticale. Il nuovo trailer, Splatoon 3 - Mischie mollusche (Nintendo Switch), oltre a mostrare tutto questo, offre altre informazioni e permette di dare un'occhiata ad alcuni nuovi oggetti.

Oltre ai frenetici scontri 4 contro 4, Splatoon 3 avrà anche una campagna per giocatore singolo e una nuova versione della modalità cooperativa Salmon Run. Nella modalità per giocatore singolo, i giocatori aiuteranno Numero 3 a combattere gli Octariani per svelare i segreti di Alterna e della melma pelosa.

I giocatori che si tufferanno nella Salmon Run potranno splattare in compagnia** e sconfiggere ondate di pericolosi Gran Salmonoidi. Alcuni sono davvero giganteschi!