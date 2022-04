Naruto, il cosplay di Tsunade di fegalvao_ ha una doppia natura

Naruto è ormai un'icona per gli appassionati di manga e anime, così come lo sono molti personaggi che accompagnano il giovane nella sua avventura, tipo Tsunade, di cui possiamo vedere un cosplay dalla doppia natura realizzato da fegalvao_

Come potete vedere, la cosplayer ha scelto di rappresentare una Tsunade più rigorosa sulla sinistra e più sbarazzina sulla destra in versione bikini, evidenziando la doppia natura del personaggio in modo incredibilmente convincente. La foto è stata scattata a casa della cosplayer, fiera di mostrare il suo lavoro.

Una cura particolare è andata sulla pettinatura del personaggio, anche se non è mancata una buona mano sui costumi, decisamente d'effetto.

Tsunade è uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, specializzata nelle arti mediche. La sua storia viene lungamente raccontata nel corso della serie, con risvolti spesso drammatici. Riassumere la sua vita non è lo scopo di questa notizia, ma è chiaro che se siete dei fan di Naruto dovreste conoscerla molto bene.