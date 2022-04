Monster Hunter Rise Sunbreak: novità in arrivo, Capcom svela quando le mostrerà

Capcom ha indicato quando saranno svelate "nuove informazioni" riguardo a Monster Hunter Rise Sunbreak. L'espansione del gioco per PC e Nintendo Switch tornerà al centro dell'attenzione a maggio 2022, ovvero un mese prima della sua uscita. Per il momento, non sappiamo esattamente cosa la compagnia di Osaka abbia intenzione di mostrare.

L'annuncio è arrivato tramite Twitter, precisamente attraverso l'account di Monster Hunter. Capcom ha scritto: "Attenzione: il prossimo annuncio di novità per Monster Hunter Rise Sunbreak è pianificato per maggio 2022: seguite questo account". A seguire, è presente una breve GIF dedicata al gioco.

Non sappiamo se le "novità" saranno un nuovo trailer oppure se vi sarà un evento streaming dedicato a Monster Hunter Rise Sunbreak. A metà marzo 2022 si è tenuto l'evento digitale dedicato all'espansione ed è stata confermata la data di uscita - ovvero il 30 giugno 2022 -.

Non ci resta che attendere maggio: per ora non è stata indicata una data più precisa. Supponiamo che, con l'avvicinarsi dell'evento dedicato a Monster Hunter Rise Sunbreak, Capcom si sbottoni un po' di più e indichi qualche informazione aggiuntiva riguardo alle novità in arrivo.

Infine, vi lasciamo a due video gameplay con il Garangolm e la Cittadella di Monster Hunter Rise Sunbreak.