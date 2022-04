Monster Hunter Rise: Sunbreak, due video gameplay con il Garangolm e la Cittadella

Capcom ha pubblicato due nuovi video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak con protagonisti il feroce Garangolm e la Citadella, una delle nuove location della corposa espansione del celebre hunting game.

Nel video qui sopra possiamo vedere uno scontro con il Garangolm, belva zannuta dalle fattezze di un gorilla corazzato troppo cresciuto. Il mostro eredita in parte il moveset del Rajang, con la sua stazza che rappresenta sia il suo punto di forza che la sua debolezza. I suo attacchi infatti hanno una grande raggio d'azione ma sembrano anche piuttosto telefonati ed è facile aggirarlo per andargli alle spalle. Le cose cambiano tuttavia quando si infuria, dato che inizierà ad utilizzare degli insidiosi colpi elementali di fuoco e acqua e amplierà il suo moveset con attacchi in salto.

Lo scontro con il Garangolm si svolge nella Citadella, una delle nuova mappe di Monster Hunter Rise: Sunbreak, a sua volta protagonista di un video gameplay. Nel filmato vediamo un tour della location, caratterizzata dalla presenza delle rovine di un castello medievale, circondata da paludi e zone innevate.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile per Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 30 giugno 2022. Per accedere ai contenuti dell'espansione è necessario completare la missione base di caccia 7★: Dea del tuono. Al lancio sarà disponibile anche un versione bundle che include sia il gioco base che il DLC.

Rimanendo in tema, oggi Capcom ha svelato anche due nuovi personaggi e contenuti dell'attesa maxi-espansione.