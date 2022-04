Overwatch 2: gameplay trailer presenta Sojourn, ecco i dettagli delle abilità

Blizzard ha pubblicato un gameplay trailer con protagonista Sojourn, il nuovo eroe che si unirà al cast di Overwatch 2 e che sarà disponibile nella beta dello sparatutto multiplayer programmata per questo mese.

Nel filmato possiamo vedere un assaggio delle abilità della nuova eroina in azione, con maggiori dettagli svelati dal sito ufficiale del gioco. Sojourn è un DPS specializzata nei combattimenti a medio raggio e dotato di una mobilità e potenza di fuoco notevoli.

La sua arma è il Fucile a Rotaia che spara proiettili ad alta frequenza e che generano energia all'impatto. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante, in quanto l'energia generata in questo modo carica il fuoco secondario dell'arma che consiste in un colpo ad alto impatto.

Colpo Distruttivo è un'abilità ad area che rallenta e danneggia tutti i malcapitati nel suo raggio d'azione. Come spiega Blizzard, la skill ha un'ottima sinergia con l'arma di Sojourn, dato che permette di mirare con maggiore precisione con il fuoco primario e secondario.

La seconda abilità di Sojourn è la Scivolata Energetica. Come suggerisce il nome, si tratta di una scivolata rapida a cui può seguire un grande balzo in qualsiasi momento. Utile quindi sia per spostarsi velocemente, evitare il fuoco nemico o raggiungere posizioni sopraelevate.

Infine l'Ultra di Sojourn è Overclock, grazie alla quale i proiettili del Fucile a Rotaia trapassano i nemici per un breve periodo, causando dunque danni ingenti ai nemici raggruppati.

Vi ricordiamo che a fine aprile ci sarà la closed beta di Overwatch 2 per PC. Sarà incentrata sul PvP 5 contro 5 e permetterà di provare il nuovo eroe Sojorn e le mappe Circuit Royal, Escort, Midtown e Colosseo. Sarà presente anche la nuova modalità Push e alcune rielaborazioni sostanziali di eroi noti, tra cui Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.