Xbox Game Pass, un trailer dedicato ai giochi della primavera 2022

Xbox Game Pass ha presentato con un simpatico trailer i giochi disponibili sulla piattaforma in abbonamento Microsoft che potremo provare nel corso della primavera 2022.

Si tratta di un video a carattere promozionale e riepilogativo piuttosto che dell'annuncio di ulteriori uscite, ma risulta in ogni caso interessante per ribadire l'abbondanza del catalogo e la presenza di così tante produzioni di qualità per gli iscritti al servizio.

Appena qualche giorno fa abbiamo visto i giochi della prima metà di aprile 2022 su Xbox Game Pass, puntualmente citati nel trailer insieme a diversi nomi illustri, in questo caso tutti legati alle terze parti e non agli Xbox Game Studios.

Una selezione che punta senza dubbio a sottolineare come la line-up del Game Pass non sia caratterizzata unicamente dai progetti first party Microsoft, ma anche da tantissime produzioni multipiattaforma, che arrivano direttamente al day one o dopo qualche mese.