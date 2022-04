Xbox Game Pass, aprile 2022: i giochi della prima metà del mese per gli abbonati

Grandi novità in arrivo nell'ambito dei servizi su abbonamento dalle parti della concorrenza, ma per il momento Xbox Game Pass prosegue secondo il proprio percorso, con una prima ondata di giochi per aprile 2022 che si presenta alquanto ricca di proposte interessanti, senza particolari punte di estremo clamore ma comunque con un ottimo livello complessivo. Nel frattempo, si susseguono voci su possibili modifiche al piano di abbonamento Microsoft, con l'eventuale fusione del vecchio Xbox Live Gold all'interno di Xbox Game Pass base e la riorganizzazione dei tier, ma questo è un rumor che va avanti ormai da anni e non ha ancora trovato effettivi riflessi nella realtà, dunque non sappiamo bene come prenderlo. Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima metà di aprile 2022 Le mosse intraprese da Sony con l'annuncio della rielaborazione generale di PlayStation Plus potrebbero, ovviamente, spingere Microsoft a una risposta in questo senso, ma di fatto in termini di servizio su abbonamento con giochi inclusi la casa di Redmond è ancora ampiamente avanti alla concorrenza e dunque non si registra una particolare necessità di effettuare modifiche, ferma restando l'arretratezza ormai storica del Live Gold il suo essere quasi anacronistico, rispetto alla proposta degli altri servizi. In ogni caso, per il momento tutto prosegue secondo il percorso standard e procediamo dunque con la panoramica sulla prima ondata di titoli previsti nella prima metà di questo mese, dopo aver visto quelli della seconda metà di marzo 2022, a cui va peraltro aggiunto l'affascinante A Memoir Blue di Annapurna, uscito il 24 marzo 2022, che non risultava nel primo elenco ufficiale.

Cricket 22 - Xbox e Cloud, 5 aprile 2022 Cricket 22, uno screenshot in partita Be', non si può dire che si tratti di una disciplina propriamente popolare dalle nostre parti, ma se vi sentite in vena di provare sport esotici potete dare un'occhiata a Cricket 22, ovvero quella che dovrebbe essere la simulazione ufficiale dell'attività in questione, che a quanto pare riproduce in videogioco la stagione 2021-22 delle Ashes Series, che Wikipedia ci insegna essere la lega ufficiale di Cricket tra Inghilterra e Australia. Sviluppato da Big And Studios e pubblicato da Nacon, il gioco si presenta come il titolo definitivo per gli appassionati di questo sport, ovunque essi siano, con un sistema completamente rielaborato di simulazione della fisica per quanto riguarda palla e giocatori, oltre ovviamente alle nuove introduzioni in termini di licenze e contenuti. A questo proposito, Cricket 22 introduce la lega Big Bash maschile e femminile, la Caribbean Premier League e The Hundred. Insomma, se vi sentite in vena di sperimentare questo grande mistero anglosassone, questa è l'occasione migliore.

MLB The Show 22 - Xbox e Cloud, 5 aprile 2022 MLN The Show 22, un'immagine del gioco di baseball Proseguiamo con gli sport "particolari", anche se in questo caso abbiamo a che fare quantomeno con una disciplina ben conosciuta e praticata anche da queste parti. Parliamo di MLB The Show 22, nuovo capitolo della simulazione ufficiale del massimo campionato di baseball americano, prodotto dal team Sony San Diego. Proprio così: esattamente come successo l'anno scorso intorno a questo periodo, assistiamo nuovamente allo strano spettacolo di un gioco first party di PlayStation Studios arrivare anche su piattaforme Xbox e addirittura lanciato al day one direttamente all'interno del catalogo, mentre "in casa" viene venduto a 80 euro. Al di là della stranezza della situazione, a cui ormai ci stiamo però abituando, si tratta comunque di un ottimo gioco per quanto riguarda il baseball, nonché praticamente l'unico con una distribuzione così ampia e capillare: ovviamente è indicato soprattutto a chi sa qualcosa dello sport in questione, visto l'alto tasso tattico del gameplay, ma può essere anche un'ottima introduzione a questo particolare mondo.

Chinatown Detective Agency - Xbox, PC e Cloud, 7 aprile 2022 Chinatown Detective Agency, uno screenshot della particolare avventura grafica Altro lancio al day one su Xbox Game Pass, Chinatown Detective Agency è probabilmente uno dei titoli più interessanti di questa mandata, anche se non molto noto. Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca definita "cybernoir", in quanto incentrata su un'ambientazione che fonde le caratteristiche tipiche della fantascienza cyberpunk allo stile noir tipico di certe detective story a cui questo gioco si ispira. Protagonista della storia è Amira Darma, un'ex-poliziotta che ha deciso di mettersi in proprio e ora lavora come investigatrice privata, alle prese con diversi casi all'interno di una Chinatown del prossimo futuro. Oltre all'affascinante ambientazione, la particolarità di Chinatown Detective Agency è la capacità di fondere caratteristiche tradizionali come la struttura generale e la grafica 2D in pixel a diversi spunti innovativi, legati soprattutto alle dinamiche adventure investigative, che concedono una notevole libertà d'azione al giocatore attraverso diversi sistemi di indagine ma che richiedono anche un attento dosaggio di risorse tra tempo e denaro.

Dragon Age 2 (EA Play) - Cloud, 7 aprile 2022 Dragon Age II, un'immagine di un combattimento Direttamente dall'anno 2011, EA Play recupera l'ottimo Dragon Age II, secondo capitolo dell'RPG di BioWare ad ambientazione fantasy classica. Uscito originariamente su PC, Xbox 360 e PS3, il gioco viene ora riproposto in versione cloud, e sebbene si tratti di un titolo ormai un po' datato dal punto di vista tecnico, rappresenta ancora un gioco di ruolo decisamente interessante, peraltro un fulgido ricordo di quando ancora BioWare era in grado di lanciare titoli di qualità con una notevole regolarità sul mercato, dotati di un grande richiamo. Si torna dunque a Ferelden, minacciata dall'avanzata della Prole Oscura, con il protagonista Hawke che da profugo è destinato a diventare il Campione di Kirkwall, ovviamente supportato da un ampio cast di vari altri combattenti con cui costruire un party di grande potenza. Nonostante i grandi appassionati abbiano lamentato una semplificazione eccessiva dei sistemi di gioco rispetto anche al primo capitolo, Dragon Age II è un RPG fantasy di notevole spessore, consigliato a chiunque sia appassionato del genere e non l'abbia ancora giocato.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (EA Play) – Cloud, 7 aprile 2022 Plants Vs. Zombies: Garden Warfare, un'immagine dello sparatutto Altro titolo presente da tempo nel catalogo EA Play ma introdotto in questi giorni nel magico mondo del cloud gaming è Plants vs. Zombies: Garden Warfare, primo capitolo dell'adattamento a sparatutto derivato dalla celebre serie di strategici. Dopo i successi planetari registrati dalla strana idea di PopCap di inscenare una battaglia post-apocalittica tra zombie e piante da giardino, EA ebbe l'idea di trasportare il tutto nell'ambito degli sparatutto in terza persona multiplayer a squadre: un'idea che può sembrare un po' dozzinale ma che invece ha funzionato davvero molto bene, anche grazie alle caratteristiche peculiari della serie. Le forti differenze di caratteristiche e stili di gioco tra le varie specie di piante e gli zombie e le rimanenze della struttura da tower defense hanno contribuito a costruire uno shooter atipico e dotato di una certa profondità, a dispetto del suo aspetto decisamente folle e faceto. Considerando anche la presenza del secondo capitolo in catalogo l'offerta del primo potrebbe essere ridondante, ma resta comunque un titolo molto divertente.

Star Wars: Squadrons (EA Play) - Cloud, 7 aprile 2022 Star Wars: Squadrons, uno screenshot dall'interno di un X-Wing Anche Star Wars Squadrons è presente da tempo nel catalogo EA Play ma ora diventa disponibile anche attraverso cloud, aprendo dunque nuove possibilità per lanciarsi nei dogfight stellari tra ribelli e imperiali. Si tratta di una simulazione/sparatutto basata sull'universo di Star Wars, che punta a recuperare la tradizione delle indimenticabili simulazioni di LucasArts come X-Wing e Tie Fighter (facendo le dovute proporzioni). Di fatto, il gioco di Motive Studios riesce a proporre sugli schermi quello che è il suo intento principale: metterci nel cockpit delle iconiche navi e caccia stellari che caratterizzano la tradizione di Star Wars, su entrambi gli schieramenti delle guerre stellari. Rinunciando ad alcuni aspetti considerabili secondari con una premessa del genere come una storia particolarmente sviluppata e dal taglio cinematografico, Star Wars Squadrons si presenta quasi come una simulazione pura con elementi di sparatutto, concentrandosi essenzialmente sul volo e sull'azione immediata, tra dogfight e situazioni che richiamano le scene più celebri dei film.

Life is Strange: True Colors - Xbox, PC e Cloud, 12 aprile 2022 La fortunata serie di avventure narrative creata da Dontnod, Life is Strange, torna con un arco narrativo completamente nuovo in Life is Strange: True Colors, disponibile da questo mese anche su Game Pass. Con personaggi e ambientazioni nuove, il filo conduttore con le serie precedenti rimane la presenza di elementi sovrannaturali nella forma di "poteri speciali" utilizzabili dalla protagonista, oltre a caratteristiche comuni per quanto riguarda le tematiche legate ai rapporti sociali, alla crescita e maturazione e ai drammi e meraviglie che a queste sono collegati. La protagonista Alex Chen è una ragazza americana di origini asiatiche, cresciuta in una famiglia affidataria e reduce da un'infanzia travagliata, che ritrova il fratello a Haven Springs nel Colorado, solo per vederlo morire poco dopo in un misterioso incidente. Da quel momento, Alex decide di indagare sui retroscena del tragico incidente, sfruttando il particolare potere acquisito che le consente di leggere e manipolare le emozioni delle persone circostanti. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Life is Strange: True Colors.

Panzer Corps 2 - PC, 12 aprile 2022 Panzer Corps 2, un'immagine della mappa strategica Si amplia ulteriormente il catalogo già piuttosto ricco di strategici del PC Game Pass con l'arrivo di Panzer Corps 2, un titolo che si riallaccia alla tradizione più classica del genere proponendo la rodata ambientazione della Seconda Guerra Mondiale. Sviluppato dagli specialisti di Flashback Games e pubblicato da Slitherine, Panzer Corps 2 si propone come una continuazione diretta del primo capitolo e si collega alla genealogia di Panzer General e compagnia. Nel ruolo di un generale di Panzerarmee, ci troviamo a dover combattere varie battaglie tra Europa, Africa e Russia concentrandoci in maniera particolare sui veicoli di terra, con i carri armati come elementi chiave degli schieramenti. Panzer Corps 2 è uno strategico a turni dall'anima tradizionale ma caratterizzato da diverse aggiunte in termini tecnici e di gameplay che possono soddisfare gli appassionati del genere, basandosi peraltro su mezzi e unità tratte da quelle storiche utilizzate durante il secondo conflitto mondiale.

The Dungeon of Naheulbeuk - PC, 12 aprile 2022 The Dungeon of Naheulbeuk, un'immagine di gioco in combattimento A breve distanza dal lancio della versione console, arriva anche in versione PC il particolare The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos su Game Pass. Si tratta di un gioco di ruolo a impostazione strategica sviluppato da Artefacts Studio, che a prima vista si presenta come una sorta di parodia del fantasy classico e dell'RPG serioso, ma nonostante l'aspetto faceto ha comunque una notevole profondità e complessità strutturale. Nel gioco ci troviamo a guidare una squadra composta da sette personaggi, ognuno appartenente a una classe diversa, all'interno di varie quest che mischiano elementi epici ed eroici con un tono decisamente umoristico. Il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro hanno tutti caratteristiche diverse e complementari, da sfruttare al meglio in un sistema di combattimento strategico a turni di notevole profondità. Nonostante il suo scherzare costantemente sugli stereotipi del gioco di ruolo fantasy, The Dungeon of Naheulbeuk va preso decisamente sul serio per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, essendo ben strutturato e impegnativo, evidentemente dedicato ai cultori del genere.