PS5 con Vodafone Fibra: console e GT7 in vendita a rate con l'iniziativa Vodafone

Vodafone annuncia oggi un'iniziativa molto interessante per acquistare PS5 a rate, in Italia, insieme alla Fibra Vodafone attraverso una nuova iniziativa all'interno del programma EasyTech che consente di ottenere la console Sony insieme a un abbonamento a internet V-Max.

Come riferito anche nel nuovo spot pubblicitario visibile in questa pagina, da oggi è possibile aderire ad un'offerta di rete fissa V-Max di Vodafone e insieme acquistare PlayStation 5, rateizzandone l'intero importo.

L'iniziativa rientra nel programma "Vodafone EasyTech", che porta in tutti i Vodafone store una selezione della migliore tecnologia sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti.

L'iniziativa, spiega il comunicato ufficiale, è rivolta anche a coloro che hanno già un'offerta di rete fissa Vodafone attiva e che sottoscrivono o che hanno già sottoscritto l'offerta V-Max. La nuova proposta di Vodafone EasyTech include la console PS5, due controller wireless DualSense e gioco Gran Turismo 7, tutto acquistabile attraverso una rateizzazione complessiva.

La nuova proposta verrà inoltre presentata in occasione di un evento fisico che coinvolgerà tre dei più famosi gamer influencer italiani: Kurolily, Pow3r e Sabaku no Maiku. Il 9 aprile nel Vodafone Store di Corso Vercelli a Milano - che per l'occasione si trasformerà nel Vodafone GT7 Garage, uno dei componenti del videogioco - i gamer si cimenteranno in una gara sulle piste di Gran Turismo 7, sfidando anche tutti i clienti e gli appassionati del videogame che saranno presenti all'evento.