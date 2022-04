Halo Infinite Stagione 2: data d'uscita e trailer di Lone Wolves per il multiplayer

La Stagione 2 di Halo Infinite si avvicina, con un trailer di presentazione che mostra qualcosa di Lone Wolves, la nuova sessione di contenuti per il multiplayer, con la conferma della data d'uscita per il 3 maggio 2022.

Proprio oggi sono emersi ulteriori dettagli sulla Stagione 2, in particolare per quanto riguarda progressione, shop e altre caratteristiche, mentre altre informazioni erano state pubblicate nei giorni scorsi su Halo Waypoint: la seconda stagione di Halo Infinite introdurrà nuovi elementi di gioco che amplieranno le possibilità del multiplayer.

Nel corso della Stagione 2 verranno introdotte nuove mappe, modalità di gioco ed eventi a tempo limitato, con l'aggiunta di un nuovo Battle Pass che, come quello della prima stagione, non scadrà col tempo ma potrà essere portato avanti anche oltre il limite previsto per la Season 2.

Per il momento, le caratteristiche più interessanti della Stagione 2, intitolata One Wolves, sono le seguenti:

1 mappa Arena chiamata Catalyst

1 mappa Big Team Battle chiamata Fragmentation

1 nuovo Battle Pass

1000 crediti conquistabili nel tier Premium del Battle Pass

Nuove tipologie di gioco e altre di ritorno come Last Spartan Standing e King of the Hill

Modalità multiplayer cooperativa prevista arrivare nel corso della Stagione 2, non al lancio

Ulteriori informazioni dovrebbero comunque arrivare nel corso delle prossime settimane in avvicinamento al lancio di Lone Wolves, che peraltro introduce anche alcuni elementi narrativi legati alla lore degli Spartan Lone Wolves: sono cacciatori, esperti di sopravvivenza, in grado di seguire le tracce e trovare risorse anche se infiltrati profondamente nel territorio nemico, improvvisando le proprie azioni di volta in volta. A tema con questi ci saranno varie ricompense come le armature in stile.