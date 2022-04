Halo Infinite Stagione 2: Lone Wolves, nuovi dettagli su progressione, shop e altro

343 Industries ha pubblicato ulteriori dettagli sulla Stagione 2 di Halo Infinite, che si aprirà all'inizio di maggio 2022 con Lone Wolves, nuova parte di gioco che porterà con sé diverse novità tra progressione, shop e ulteriori caratteristiche.

Già nei giorni scorsi, il team ha iniziato a diffondere informazioni più precise sulle novità della Stagione 2 di Halo Infinite, dopo l'annuncio delle aggiunte più sostanziose come le nuove mappe e modalità già riportate in precedenza.

Con un ulteriore aggiornamento su Halo Waypoint, nelle ore scorse sono emersi altri dettagli interessanti sulla nuova stagione, che inizierà con Lone Wolves.

Per quanto riguarda il Battle Pass e la progressione, la Stagione 2 avrà più elementi di personalizzazione rispetto a quelli visti nella Stagione 1 e i giocatori potranno ottenere 1000 crediti nel Battle Pass Premium della nuova stagione. Le sfide settimanali vedranno miglioramenti più continui e le ricompense Ultimate avranno un valore più alto, sempre in termini di elementi cosmetici, tra visori, coperture e pose.

In generale, i bundle acquistabili sugli shop avranno un valore più alto in termini di contenuti offerti, inoltre gli elementi all'interno del negozio potranno, in certi casi, essere acquistati singolarmente in maniera più capillare, aumentando le varie tipologie di proposte nello shop interno al gioco.

Come riferito in precedenza, nonostante l'avvio della Stagione 2 il Battle Pass eventualmente acquistato per la Stagione 1 non scadrà e potrà essere portato avanti, così come per Lone Wolves ed elementi successivi.