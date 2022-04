Il Cortocircuito di oggi parla del nuovo PlayStation Plus e dei passi falsi di Microsoft

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00, con una puntata memorabile della nostra rubrica settimanale, sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino con un paio di argomenti di sicuro interesse, andando a coprire sia Sony PlayStation che Microsoft Xbox.

Il primo argomento di oggi è il nuovo, ma anche vecchio, PlayStation Plus: alla luce della presentazione del nuovo sistema a tre livelli per il servizio su abbonamento di Sony PlayStation, è tempo per fare delle considerazioni a freddo sulla questione.

Il nuovo servizio presenta davvero delle novità interessanti o è ancora troppo legato alla struttura standard di Plus e Now? Si può parlare di vera risposta a Xbox Game Pass, e quanto potrà essere efficace rispetto a quanto offerto dalla concorrenza? Ma soprattutto, ha effettivamente un grande peso nella strategia generale di Sony, considerando comunque l'importanza ricoperta dal vecchio mercato standard per la casa nipponica?

Dall'altra parte, il trio delle meraviglie non lesina colpi nemmeno per Microsoft: cosa sta succedendo in quel di Redmond?

Il Cortocircuito, immagine a tema con la scia di distruzione lasciata da Perfect Dark

Tra le polemiche infinite su Halo Infinite e i dubbi emersi sul progetto Perfect Dark in seguito alle indiscrezioni pubblicate da VGC su come metà del personale abbia praticamente abbandonato The Initiative, sembra esserci puzzo di bruciato dalle parti Xbox Game Studios.

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una puntata memorabile, in cui i nostri tre prodi reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!