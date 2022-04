PlayStation Store: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Chrono Cross

L'ultimo aggiornamento del PlayStation Store porta sulla piattaforma digitale Sony alcuni giochi molto interessanti, a partire naturalmente da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Particolarmente desiderato dai fan della saga cinematografica e dei mattoncini LEGO, il nuovo titolo di TT Game non sembra aver deluso le aspettative. Questa settimana arrivano inoltre la remaster Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, la nuova edizione della celebre simulazione di baseball, MLB The Show 22, e infine l'avventura "rilassante" Lake, in cui seguiremo le vicende di una donna che lascia il suo lavoro in città per provare a cambiare vita.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, l'iconico scontro fra Darth Vader e Luke Annunciato durante l'E3 2019 e dato in uscita lo scorso anno, salvo poi essere rinviato, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (PS5 e PS4, 59,99€) si pone probabilmente come l'episodio più atteso di sempre per il franchise a base di mattoncini di plastica curato da TT Games. Le aspettative dei fan, ad ogni modo, sembra siano state decisamente soddisfatte! Il gioco contiene infatti le trasposizioni di tutti e nove i film della saga cinematografica, narrati attraverso un'enorme quantità di personaggi che avremo modo di controllare, sperimentando le sostanziali novità introdotte sul fronte del gameplay, dalla visuale modificata al sistema di combattimento migliorato, in particolare per quanto riguarda gli scontri ravvicinati. Coadiuvate dall'umorismo tipico dei tie-in LEGO, le sequenze che abbiamo descritto nella recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non mancheranno di strapparvi un sorriso, anche grazie all'accessibilità donata all'esperienza dal doppiaggio in italiano, mentre sul fronte dei contenuti non avrete davvero di che lamentarvi considerati i numeri del pacchetto. Arricchito in tutte le sue meccaniche, che diventano quasi quelle di un RPG, il gioco include un sistema di potenziamento, propone enigmi basati come al solito sui mattoncini e sulle abilità dei singoli protagonisti, la tradizionale colonna sonora firmata da John Williams e un open world discretamente curato sul piano tecnico, con lo stile grafico di sempre ma anche qualche tocco in più.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, una sequenza di combattimento Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4, 19,99€) è la remaster del grande classico targato Square: forte di modelli poligonali portati in alta risoluzione, illustrazioni migliorate per i personaggi, musica rimasterizzata e tutta una serie di ottimizzazioni lato gameplay, come la possibilità di disattivare gli scontri casuali, l'esperienza dona un pizzico di freschezza al celebre jRPG. Certo, il gioco sente decisamente i propri anni e su questo non c'è dubbio: le soluzioni che lo caratterizzano risultano divisive ancora oggi, come abbiamo sottolineato nella recensione di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition; ma si tratta in ogni caso di un titolo che gli appassionati del genere avrebbero dovuto provare ai tempi e che possono a maggior ragione recuperare ora.

MLB The Show 22 MLB The Show 22, un giocatore si prepara a battere La nuova edizione del celebre simulatore di baseball sviluppato da Sony San Diego, MLB The Show 22 (PS5, 69,99€; PS4, 59,99€) va a rifinire ulteriormente la formula che ha conquistato milioni di fan, in particolare negli Stati Uniti, sfruttando anche le capacità tecniche di PlayStation 5 per una grafica davvero realistica e controlli arricchiti dal feedback aptico del DualSense. Strutturalmente l'impianto punta sulla corposa modalità Road to the Show ma anche sulla novità della carriera Diamond Dynasty e sulle tantissime opzioni disponibili per lo Stadium Creator, il potente editor integrato nel pacchetto. Chi desidera un'esperienza più immediata e veloce potrà inoltre optare per le Mini Stagioni, con le loro sfide e gli avversari sempre differenti.