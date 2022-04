Return to Monkey Island, prime immagini ufficiali per l'avventura di Ron Gilbert

Return to Monkey Island si mostra con le prime immagini ufficiali, pubblicate sulla pagina Facebook dell'avventura ufficializzata appena pochi giorni fa dall'autore originale della serie, Ron Gilbert.

L'annuncio di Return to Monkey Island, con tanto di trailer e periodo di uscita, ha fatto parecchio discutere, scatenando l'entusiasmo dei nostalgici e spingendo tantissimi fra i giocatori più giovani a riscoprire questa storica proprietà intellettuale.

Stilisticamente gli scatti riprendono per molti versi lo stile di Day of the Tentacle, un altro grande classico di LucasArts, in particolare per quanto concerne le tonalità di colore e alcune bizzarre geometrie.

Per ulteriori dettagli bisognerà attendere ma non troppo: il gioco dovrebbe fare il proprio debutto su PC già nel corso di quest'anno e in uno speciale a firma Simone Tagliaferri abbiamo provato a ragionare su cosa possiamo aspettarci da Return to Monkey Island.