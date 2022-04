Need for Speed: il prossimo gioco avrà grafica fotorealistica con elementi da anime, per Jeff Grubb

Il prossimo gioco della serie Need for Speed che dovrebbe arrivare nei negozi quest'anno avrà una "grafica fotorealistica" ma con uno stile artistico caratterizzato da un mix di "elementi da anime", stando alle ultime indiscrezioni condivise dal giornalista Jeff Grubb nell'ultimo episodio del podcast Grubbsnax.

"Sarà fotorealistico, ma avrà in più elementi da anime", afferma Grubb riguardo al prossimo capitolo di Need for Speed. "Avete presente quando vedete la pubblicità di un auto o qualcosa di simile, con la vettura che sfreccia su strada, ma poi all'improvviso vedi le fiamme dei cartoni animati e roba del genere? Questo è il tipo di estetica che sembrano cercare."

Need for Speed

Grubb successivamente ha spiegato che nel prossimo Need for Speed sarà presente l'Autolog visto nei precedenti capitoli, ovvero un ambiente social e un insieme di funzioni collegate che permettono ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere. Inoltre, il giornalista di VentureBeat afferma che il gioco sarà ambientato in una versione fittizia di Chicago, chiamata Lake Shore City.

Pochi giorni fa Grubb ha svelato ulteriori presunti dettagli del nuovo Need for Speed, tra cui il fatto che il gioco arriverà quest'anno e solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come al solito comunque raccomandiamo di prendere con le pinze tutte le informazioni riportate qui sopra.