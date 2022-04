Vendite software in Europa a marzo: Elden Ring è primo seguito da Gran Turismo 7

GSD e GamesIndustry hanno condiviso la classifica dei venti giochi più venduti in Europa a marzo 2022 sia in versione digitale che retail. Al primo posto per il secondo mese di fila troviamo Elden Ring, seguito da Gran Turismo 7 al secondo posto.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in Europa (digitale + fisico). Per i giochi contrassegnati con un asterisco non sono disponibili i dati di vendita delle copie digitali, in quanto non condivisi da Nintendo.

Elden Ring Gran Turismo 7 FIFA 22 GTA 5 Kirby e la Terra Perduta* WWE 2K22 Horizon Forbidden West Leggende Pokémon Arceus* F1 2021 Tiny Tina's Wonderlands Mario Kart 8 Deluxe* Mario Party Superstars* Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Valhalla NBA 2K22 Big Brain Academy: Brain vs Brain* Minecraft: Switch Edition* Grand Theft Auto Online Star Wars Jedi: Fallen Order Triangle Strategy*

Elden Ring

Elden Ring dunque si conferma nuovamente il gioco più venduto del mese in Europa, rappresentando tra l'altro il 69% delle vendite di Xbox Live, PSN e Steam. Gran Turismo 7 si aggiudica il secondo posto, con la versione PS5 che risulta la più gettonata, rappresentando il 64% del totale delle copie vendute.

Dai dati condivisi da GamesIndustry inoltre apprendiamo che Elden Ring è stato il gioco più venduto in Germania e Regno Unito, mentre Gran Turismo 7 in Francia, Spagna e Italia. Un altro dettaglio interessante è che se si considerano le vendite separate per ogni singola piattaforma, la versione PS5 di Gran Turismo 7 ha venduto più copie di quella PC di Elden Ring.

GTA 5 è quarto, con un incremento del 65% delle copie vendute rispetto a marzo 2021, sopratutto grazie ala lancio delle versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X. Ottimi risultati anche per Kirby e La Terra Perduta che si piazza quinto nonostante non siano calcolate le copie vendute in digitale. Apprendiamo inoltre che è nel primo mese ha venduto il 231% in più di Kirby Star Allies nello stesso periodo di tempo.

In una precedente notizia abbiamo inoltre parlato della vendite hardware in Europa a marzo 2022, con Nintendo Switch che è risultata la console più venduta, battendo Xbox Series X|S e PS5.