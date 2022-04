Vendite console in Europa a marzo: Nintendo Switch primo, Xbox Series X|S supera PS5

Arrivano da GSD e GamesIndustry i dati di vendita aggiornati a marzo 2022 per quanto riguarda il mercato in Europa, che mostrano come Nintendo Switch domini il mercato hardware anche a causa delle solite ristrettezze in termini di scorte per le altre console, che mostrano un'inversione di tendenza con Xbox Series X|S che batte PS5.

La scarsità di console disponibili continua a farsi sentire in Europa, sul piano complessivo del continente, cosa che mantiene indietro PS5 e Xbox Series X|S nonostante quest'ultime siano invece risultate prime a marzo 2022 nel Regno Unito, che evidentemente ha goduto di rifornimenti più consistenti.

La console Nintendo è dunque la più venduta a marzo 2022, Xbox Series X|S sono in seconda posizione e superano PS5, dimostrando dunque un trend positivo per le console Microsoft anche in Europa, dove notoriamente hanno vita piuttosto difficile rispetto alla concorrenza, anche se ovviamente i risultati sono sempre viziati dalla disponibilità limitata delle macchine.

Di converso, Nintendo Switch continua dunque a dilagare nel Vecchio Continente, confermandosi la console più venduta anche nel mese scorso e incrementando i risultati rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

332.000 console PlayStation sono state vendute nei territori europei tracciati da GSD nel corso di marzo 2022, dati che peraltro non comprendono Regno Unito e Germania, che hanno report specifici e staccati. Si tratta di un incremento del 14% rispetto al mese precedente ma un calo del 39% rispetto a marzo 2021, cosa che dimostra come la situazione scorte stia effettivamente peggiorando in vari paesi europei. Al contrario, Nintendo Switch ha visto un incremento del 9% nelle vendite rispetto a marzo 2021.