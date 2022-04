Kingdom Hearts 4: nuovi dettagli sull'ambientazione, su Sora e sul combattimento svelati da Nomura

Tetsuya Nomura ha rilasciato un'intervista a Famitsu, testata giapponese, e ha svelato nuovi dettagli su Kingdom Hearts 4. Il director ha dato nuove informazioni su Sora, sull'ambientazione e sul sistema di combattimento.

Precisamente, Nomura ha detto che la stanza all'interno della quale Sora si sveglia - durante il trailer di Kingdom Hearts 4 - sarà una sorta di base operativa nelle prime fasi di gioco. L'interno della stanza, probabilmente, cambierà nel gioco finale. Il mondo che abbiamo visto si chiama Quadratum, come già sappiamo, e comprende Shibuya, quartiere di Tokyo: questa Shibuya, però, non è in alcun modo legata a quella di The World Ends With You, altro gioco di Nomura, i cui personaggi sono già apparsi all'interno della serie di Kingdom Hearts.

Parlando poi del sistema di combattimento di Kingdom Hearts 4, Nomura ha spiegato che la parte in cui Sora usa quella sorta di trivella è in pratica un comando di reazione di Kingdom Hearts 2. Il team ha deciso di reintrodurre questa meccanica di gioco in quanto molti fan hanno affermato di averne sentito la mancanza di Kingdom Hearts 3. Inoltre, il quarto comando che è possibile vedere nel menù delle azioni di Sora significa "Costruisci" ed è legato a una nuova idea di gioco nota come "demolisci e costruisci". Più informazioni saranno condivise più avanti.

La voce narrante che possiamo udire all'interno del trailer di Kingdom Hearts 4 (e anche di Missing Link) è quella di un personaggio già noto della saga: questa però è la prima volta che udiamo la sua voce. La persona che ha tradotto dal giapponese queste informazioni, ovvero l'utente Twitter @xenosaga7, ha affermato di ricordare che Nomura ha già confermato durante l'evento a porte chiuse che non si tratta di Brain (personaggio di Kingdom Hearts Union χ).

Kingdom Hearts 4

Nomura ha inoltre già affermato che non vi saranno nuove informazioni per un po' di tempo.

Infine, vi lasciamo al nostro articolo speciale a tema: Kingdom Hearts 4, 5 mondi che vorremmo vedere nel prossimo gioco di Square Enix.