Kingdom Hearts 4, 5 mondi che vorremmo vedere nel prossimo gioco di Square Enix

L'annuncio di Kingdom Hearts IV, in occasione del ventesimo anniversario della serie, ha colto tutti di sorpresa, più che altro perché conosciamo i tempi biblici di Tetsuya Nomura e non ce l'aspettavamo così presto. In fondo, però, sono passati tre anni dall'uscita di Kingdom Hearts III e non sappiamo ancora quando il quarto capitolo arriverà su... beh, non sappiamo nemmeno quali siano le piattaforme di riferimento, anche se PlayStation 5 e Xbox Series X sembrano più che sicure. Sappiamo solo che girerà in Unreal Engine 5 e che comincerà un nuovo arco narrativo - Il maestro perduto - ripartendo dal finale del precedente, col nostro Sora, ormai adolescente, che è finito nella città di Quadratum e quindi nel mondo di Verum Rex, un videogioco in cui ci siamo imbattuti nel mondo di Toy Story. La storia si fa sempre più complicata. Ma questo significa che ci siamo lasciati alle spalle i mondi Disney? Sembrerebbe proprio di no, come testimonia lo stesso teaser in chiusura, mostrandoci Pippo e Paperino alle prese con gli inconfondibili sbalzi di umore del buon vecchio Ade. Tuttavia, il cambio di look potrebbe giustificare uno spostamento definitivo su franchise più moderni, dai lungometraggi in computer grafica Disney e Pixar - che già abbiamo cominciato a esplorare - ai film di Star Wars e Marvel Studios. Per il momento possiamo solo volare con la fantasia, perciò abbiamo pensato a 5 mondi che vorremmo assolutamente vedere in Kingdom Hearts 4. Voi, invece, quali vorreste visitare?

Kumandra Kumandra, Raya e l'ultimo drago Uscito sulla piattaforma Disney+ in piena pandemia, Raya e l'ultimo drago è passato un po' in sordina, anche perché si discosta fortemente dalle tradizionali pellicole Disney: è una favola adulta e avventurosa, piena di azione e combattimenti, che si svolge nel mistico continente orientale di Kumandra. L'ambientazione spiccatamente fantasy funzionerebbe benissimo in Kingdom Hearts IV, specialmente se consideriamo i mostri che la grintosa protagonista Raya deve affrontare: si chiamano Druun, spiriti delle tenebre che trasformano in pietra chiunque tocchino e che somigliano non poco agli Heartless. Non sarebbe la prima volta che Nomura sfrutta somiglianze e affinità per mescolare il suo universo con quelli Disney, perciò il contesto sarebbe azzeccato, e inoltre Sora potrebbe contare sull'aiuto di Raya e la sua banda di eroi, che sarebbero comprimari perfetti nei combattimenti. Inutile dire che il drago Sisu potrebbe diventare una nuova evocazione: siamo abbastanza sicuri che questa dinamica del gameplay tornerà di prepotenza anche nel quarto episodio.

La Terra dei Morti La Terra dei Morti, Coco Mettiamola così: se non siete scoppiati a piangere come fontane sulle scene finali di Coco, allora avete un sasso al posto del cuore. Il film del 2017 è indubbiamente tra le migliori pellicole della Pixar, un trionfo di musica e colori che non può lasciare indifferenti, e che soprattutto dipinge l'aldilà messicano come una specie di realtà alternativa alla nostra in cui i defunti girano sotto forma di scheletri e vivono una seconda esistenza, aspettando ogni anno il giorno in cui possono ricongiungersi brevemente coi loro cari ancora in vita. E sembra che in Kingdom Hearts IV si faranno i conti con l'idea che la vita esista oltre la morte, concetto già abbondantemente esplorato nei capitoli precedenti e che il trailer mette sotto i riflettori nelle battute di Strelitzia. La Terra dei Morti di Coco potrebbe essere un mondo fantastico da esplorare, se consideriamo anche la sua verticalità e le presunte dinamiche di spostamento introdotte dalla catenella/rampino. Suggerimenti per il gameplay? Un rhythm game insieme a Miguel, sulle note di Ricordami, e l'evocazione di Dante in versione alebrije.

Zootropolis La città di Zootropolis Sappiamo che Tetsuya Nomura è un fan sfegatato dei musical - la sapete la storia di Final Fantasy XV che a un certo punto doveva diventare un musical, giusto? - e quindi avevamo pensato alla regione colombiana in cui è ambientato Encanto, ma poi ci siamo resi conto che il film Disney premio Oscar è un po' troppo recente e probabilmente sarà fuori dai giochi almeno per Kingdom Hearts IV. Così abbiamo ripiegato su un altro mondo che secondo noi sarebbe davvero azzeccato: quello di Zootropolis. Il film è uscito nel 2016 e appartiene a quella categoria di lungometraggi animati un po' più asciutti: non ci sono canzoni in questo buddy movie, un vero e proprio poliziesco ambientato in una città di animali antropomorfi. E considerando che Sora è abituato alla compagnia di animali parlanti come Pippo e Paperino, lo scenario non stonerebbe affatto neppure col look più realistico del trailer. La sottotrama potrebbe ripercorrere quella del film, aggiungendo Sora alla coppia formata dai protagonisti Judy e Nick, o raccontare una vicenda completamente inedita, com'è accaduto col franchise di Toy Story in Kingdom Hearts III.

La Morte Nera La Morte Nera, Star Wars Se avete letto la nostra anteprima di Kingdom Hearts IV, allora saprete che il fandom è completamente sbroccato alla vista di un dettaglio che per alcuni sarebbe l'inconfondibile piede di un AT-ST. Se poi consideriamo che compare in uno scenario boscoso che nulla c'entra con la città di Quadratum su cui è incentrato praticamente tutto il teaser, è stato facile fare due più due: Square Enix ci avrebbe mostrato indirettamente nientepopodimeno che la luna boscosa di Endor! Anche se non ne siamo affatto sicuri, Kingdom Hearts è fortemente ispirato a Star Wars, che ora appartiene a Disney, e quindi non è poi così improbabile che Sora possa finire nella galassia lontana lontana di George Lucas... ma proprio a Endor? Sulla luna boscosa si è tenuta parte della battaglia finale ne Il ritorno dello Jedi, e poi ci siamo tornati brevemente ne L'ascesa di Skywalker, ma non è un pianeta poi così importante, se escludiamo la presenza dei pacioccosi Ewok. Noi abbiamo pensato che sarebbe molto più epico esplorare le viscere della Morte Nera. Sarebbe un cambio di scenario interessante - che ricorderebbe il vecchio Spazio Assoluto - e ci permetterebbe di rivivere alcuni momenti storici nella Saga degli Skywalker. In fondo l'Imperatore Palpatine un po' ci assomiglia al Maestro dei Maestri...