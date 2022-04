No Man's Sky Outlaw: trailer dell'update 3.85 a tema Fuorilegge, ecco le novità ufficiali

Aggiornamento [15:10, 13 aprile 2022]: Hello Games ha infine pubblicato il trailer ufficiale dell'update 3.85 di No Man's Sky, noto come Outlaw. Potete vederlo qui sopra.

Ecco le novità svelate da Hello Games tramite il sito ufficiale di No Man's Sky.

I fuorilegge hanno preso il controllo delle stazioni spaziali in tutta la galassia. I sistemi dei fuorilegge sono pericolosi, luoghi senza legge, con frequenti conflitti (ma tutto ciò rappresenta un'opportunità per i giocatori pronti ad assaltare le astronavi di passaggio...)

Una nuova serie di missioni conduce i giocatori verso zone di ribellione, dove troveranno un mondo sotterraneo che offre missioni di pirati, tecnologia da mercato nero e la possibilità di acquisire beni di valore illegali in altre parti della galassia. I giocatori che la pensano come loro possono anche acquisire un passaporto falso che permetterà loro di aggirare le autorità.

Con un'unica vela a energia solare e un'elegante carrozzeria, questa è la nave scelta da coloro che cercano di sfrecciare tra le stelle. La Solar Ship è la prima nuova astronave di No Man's Sky dall'inizio del 2020. C'è una notevole varietà in questa gamma di navi, quindi non vediamo l'ora di setacciare la galassia per trovare la versione perfetta da abbinare alla tua flotta esistente. Il numero massimo di navi che un giocatore può possedere è stato aumentato da sei a nove, quindi non dovrete preoccuparvi di limitare la vostra flotta.

Le merci illegali possono essere acquistate nei sistemi dei fuorilegge ed essere contrabbandate per un profitto significativo. La vita di un contrabbandiere è pericolosa. Le Sentinelle sono alla ricerca del contrabbando.

Tutti i giocatori, non solo i contrabbandieri, beneficeranno dell'aggiunta di inventari di carico specializzati su tutte le astronavi. Questi slot ad alta capacità possono immagazzinare grandi quantità di carico, e i giocatori affamati di stoccaggio possono sbloccare slot extra dal terminale di aggiornamento della nave che si trova su tutte le stazioni spaziali.

I giocatori possono ora reclutare e aggiornare i propri gregari. Colleziona il tuo set perfetto di navi e piloti. Ogni pilota viene fornito con le proprie abilità, e può essere aggiornato nel tempo per migliorare l'abilità di combattimento.

Il combattimento spaziale è stato revisionato per la velocità e l'eccitazione. La maneggevolezza è stata migliorata, le armi hanno nuovi effetti visivi e le astronavi nemiche ora hanno gli scudi. È stata anche aggiunta profondità alla selezione delle armi con una varietà di effetti secondari specializzati, come il rallentamento dei motori nemici o la disabilitazione degli scudi. Il combattimento da nave a nave può ora avvenire anche all'interno dell'atmosfera di un pianeta - e i pirati possono razziare i vostri insediamenti. Per coloro che trovano difficile il combattimento spaziale, l'accessibilità al volo è stata notevolmente migliorata con una nuova modalità Auto-Follow.

A seguire, la notizia originale.

Notizia Originale: Hello Games ha pubblicato l'update 3.85 (noto come aggiornamento 3.085 su PS5) di No Man's Sky. Questo update introduce varie novità a tema pirati fuorilegge, già anticipate con un teaser. Inoltre, è stato condiviso un trailer, poi messo come privato. Un utente è però riuscito a ricaricarlo prima che scomparisse: potete vederlo qui sopra.

Il peso dell'aggiornamento 3.85 di No Man's Sky è di 14 GB in versione PS4 e 7.7 GB in versione PC. Non abbiamo informazioni legate alle versioni PS5, Xbox e Nintendo Switch. Per il momento non è nemmeno disponibile una patch note ufficiale degli sviluppatori.

Il trailer di No Man's Sky, però, mostra le novità che saranno presenti. Possiamo vedere una Stazione spaziale dei fuorilegge e venditori di oggetti rubati. Si parla poi di una nuova storia dedicata ai fuorilegge, si parla anche di una nuova Solar Ship, di passaporti falsificati, cappucci e mantelli, missioni Nexus, la possibilità di creare uno squadrone, più spazi per le navi, fregate planetarie, raids agli accampamenti dei pirati e taglie.

Per il momento non possiamo confermare che si tratti di tutto quello che è presente all'interno dell'update 3.85 di No Man's Sky: non ci resta altro da fare se non attendere che Hello Games confermi le informazioni.