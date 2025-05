Kingdom Hearts: Missing Link è stato cancellato, mentre Kingdom Hearts 4 continua lo sviluppo

Square Enix ha annunciato la cancellazione del progetto Kingdom Hearts: Missing Link, che dunque dopo anni di attesa non uscirà mai, con il publisher ad assicurare nel frattempo che invece proseguono i lavori su Kingdom Hearts 4, di cui in effetti non ci sono state più informazioni da parecchio tempo a questa parte.

Kingdom Hearts: Missing Link era stato annunciato nel 2022 e doveva trattarsi di un action RPG basato sulla geolocalizzazione per iOS e Android, ovvero un titolo concettualmente simile a Pokémon GO che doveva sfruttare le mappe reali con la registrazione dei movimenti del giocatore trasposte nei regni di Scala e Caelum, alla ricerca di personaggi e Heartless da combattere.

Dopo la prima presentazione abbiamo ricevuto alcuni dettagli su gameplay e personalizzazione nel gioco, oltre a un periodo di uscita e un successivo rinvio a tempo indeterminato, fino alla conferma della cancellazione arrivata proprio in queste ore.