Kingdom Hearts Missing Link: dettagli su gameplay e personalizzazione svelati

I fan di Kingdom Hearts sono in attesa di novità sul futuro della saga e, ora, abbiamo modo di scoprire qualche nuovo dettaglio su uno dei due giochi già annunciati: Kingdom Hearts Missing Link. Tramite Square Enix e alcuni fortunati giocatori che hanno avuto modo di provare la beta a numero chiuso di questo mese, possiamo scoprire alcune informazioni sul gameplay e sulla personalizzazione dei personaggi.

Prima di tutto, è stato indicato che giocatori di Kingdom Hearts Missing Link potranno creare il proprio avatar e i colori dei vestiti da lui/lei indossati potranno essere modificati liberamente. Inoltre, considerando che si tratta del primo gioco 3D per mobile (i precedenti erano tutti 2D), i giocatori si possono aspettare una maggiore attenzione in termini di dettagli dei vestiti, con più stili, capi di abbigliamento e accessori tra i quali scegliere.

Passando invece al gameplay, Kingdom Herts Missing Link potrà essere affrontato in due modi: la modalità "GPS" e la modalità "Gamepad". La modalità GPS traccia i movimenti del giocatore, mentre cammina, e muove il personaggio nel gioco di conseguenza. La modalità Gamepad, invece, permette al giocatore di muovere il proprio personaggio con i controlli.

Il combattimento in modalità GPS funziona anche senza alcun input da parte del giocatore e permette di ottenere dei punti tramite una serie di battaglie eseguite in automatico, senza alcuna interazione dell'utente. I punti vengono poi spesi in modalità Gamepad. L'idea quindi è che si dovrà combinare le due modalità di gioco per accumulare punti e poi spenderli.

Per il momento non è stata indicata una spiegazione completa del sistema e non è chiarissimo in che modo le due modalità dovrebbero combinarsi e se sia obbligatorio muoversi per accumulare punti necessari per giocare. Dovremo attendere una presentazione completa per avere una spiegazione più chiara.

Ricordiamo che Kingdom Hearts Missing Link è in sviluppo per Android e iOS. Al momento non vi è una data di uscita precisa.

