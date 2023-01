Fire Emblem Engage: designer del protagonista condivide bellissimi artwork dei personaggi

Fire Emblem Engage è sempre più vicino e per ingannare l'attesa possiamo goderci una serie di artwork condivisi da Mika Pikazo, la designer del personaggio principale del gioco. Pikazo ha pubblicato su Twitter tutta una serie di immagini che rappresentando gli eroi del gioco.

Potete vedere la galleria di personaggi qui sotto. In ordine i personaggi mostrati sono:

Timerra

Alfred

Ivy

Diamant

Queen Lumera

Vander

Zephia

Alcryst

Hortensia

Fogado

Mika Pikazo ha già disegnato i VTubers Hakos Baelz, Kaguya Luna e Pinky Pop Hepburn. Pikazo è anche nota per il personaggio di Sei Shounagon nel gioco mobile Fate/Grand Order e per la serie di light novel Apocalypse Witch.

Vi ricordiamo inoltre che in questo momento sono in circolazione una serie di spoiler dedicati al gioco: se state attendendo Fire Emblem Engage, fate attenzione quando cercate informazioni sui social.

Infine, vi lasciamo al nostro provato di Fire Emblem Engage, ovviamente privo di spoiler narrativi.