Suicide Squad Kill the Justice League: immagine mostra Battle Pass? Ex-dev afferma che è falsa

Aggiornamento: Tramite Twitter, un ex-sviluppatore di Suicide Square Kill the Justice League ha segnalato che le immagini leak circolate in rete sono in realtà false. Tecnicamente, lo sviluppatore non lo ha affermato, ma ha indicato che gli autori del gioco stanno ridendo di fronte a queste immagini, quindi possiamo dare per scontato che non siano vere. Vi lasciamo alla notizia originale, poco sotto.

Notizia originale: Tramite Twitter, poi rimbalzata anche su ResetEra, possiamo vedere un'immagine che pare provenire dal gioco di Warner Bros. e Rocksteady, Suicide Square Kill the Justice League. Tramite questo leak possiamo vedere per la prima volta il menù del gioco e scopriamo così che vi sarà un Battle Pass, un negozio in-game e non solo.

L'immagine è disponibile tramite l'account Twitter di @ManwithSecrets_, la potete vedere poco sotto oppure a questo indirizzo. L'immagine mostrerebbe il menù di Suicide Square Kill the Justice League e permette di vedere tutta una serie di voci come la sezione della gestione della squadra, dell'aspetto dei personaggi, degli equipaggiamenti, dei talenti, un menù dedicato al lato social del gioco, ma anche il Battle Pass, lo Store, il Codex e le classiche opzioni di gioco.

Vediamo anche che possiamo scegliere la modalità di gioco, il capitolo da affrontare, la difficoltà e possiamo attivare il matchmaking per trovare altri giocatori. Ovviamente ciò che preoccupa maggiormente i giocatori è il Battle Pass, di cui non abbiamo informazioni ufficiali al momento.

Dobbiamo ricordare però che per il momento si tratta solo di un rumor/leak. Esiste la possibilità che questa immagine sia falsa (e in tal caso complimenti a chi l'ha realizzata, perché è molto credibile). Inoltre, esiste la possibilità che l'immagine non sia rappresentativa del gioco finale: è possibile che alcuni elementi non siano presenti nella versione finale di Suicide Square Kill the Justice League o perlomeno che siano diversi.

Non sappiamo inoltre che tipo di contenuti e di avanzamento possa proporre il battle pass. È possibile che sia legato a una serie di elementi cosmetici per i personaggi, ma che il gioco base possa essere goduto nella sua completezza senza alcun tipo di pagamento aggiuntivo. Forse alcuni elementi potrebbero essere sbloccati in anticipo pagando, ma rimarrebbero comunque presenti nel gioco per chi vuole ottenerli completando tutte le sfide e missioni.

Dovremo attendere una presentazione completa prima di farci un'idea precisa della situazione. Vi ri-segnaliamo infine la data di uscita e il trailer di Batman svelati ai The Game Awards 2022.