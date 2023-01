My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di mild_cosplay è più carino della versione originale

My Hero Academia è una serie di anime e manga molto amata e di arco in arco vengono introdotti nuovi personaggi, sempre nuovi e apprezzati dal pubblico. Ovviamente quelli più vecchi non vengono dimenticati. Il mondo del cosplay elegge inoltre sempre qualche personaggio tra quelli presenti nella serie e gli dedica molti cosplay. Ad esempio, ora possiamo vedere un cosplay di Himiko Toga realizzato da mild_cosplay.

Himiko Toga è un personaggio della categoria "Villain", ovvero una delle cattive della serie. La sua caratteristica è l'essere tanto carina tanto quanto folle. Il suo potere è legato al sangue: bevendo quello di una persona, può trasformarsi in essa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Toga Himiko realizzato da mild_cosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?