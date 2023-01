Mercoledì: il cosplay di xenon_ne è pronto a ballare ed è perfetto

Mercoledì si è rivelato uno dei più grandi successi di Netflix del 2022 e anche il mondo del cosplay ha seguito a ruota in nuovo trend. Molti stanno ricreando i personaggi della serie, a partire dalla titolare Mercoledì Addams. Ora, xenon_ne ci propone un cosplay di Mercoledì in versione da ballo.

xenon_ne ha proposto un cosplay basato sul vestito che Mercoledì Addams indossa in una delle puntate della serie TV, quando si ritrova costretta a partecipare a una festa scolastica. Il ballo ideato da Jenna Ortega è diventato virale e insieme ad esso anche il vestito indossato dalla ragazza. Mercoledì Addams appare con molti vestiti diversi nella serie, quindi vi è molto materiale per i cosplay, ma il vestito del ballo è per certo uno dei preferiti.

Se siete fan dei cosplay, dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di refeen è di grande bellezza. Ecco anche il cosplay di Lucy di ignusshavi è una copia perfetta. Come non citare inoltre il cosplay di Asuna di pussecka è semplicemente divino. Chiudiamo con il cosplay di Mercoledì di soft_kotton è più inquietante della versione di Netflix.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Mercoledì realizzato da xenon_ne? Il personaggio della serie di Netflix è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?