PS VR2: il fondatore di Oculus è rimasto "sbalordito" dal visore per realtà virtuale di Sony

Il fondatore di Oculus, Palmer Luckey, ha rivelato di essere rimasto "sbalordito" dal prossimo headset per la realtà virtuale di Sony, PlayStation VR 2.

Rispondendo a un tweet del responsabile di PlayStation Indies Shuhei Yoshida, Luckey ha detto di aver avuto la possibilità di provare il nuovo headset di recente e di avere grandi aspettative per il suo futuro.

"Sono rimasto a bocca aperta quando ho usato PSVR 2 di recente", ha dichiarato. "Il primo PS VR è stato probabilmente il più grande successo della generazione, [e] questa versione farà ancora meglio".

PlayStation VR2 promette di essere un notevole upgrade rispetto alla prima versione del visore per realtà virtuale di Sony. Non solo l'hardware è migliore e permetterà di riprodurre giochi di qualità superiore, ma anche gli schermi sono stati migliorati e sono in arrivo nuovi controller che mettono da parte i vecchi Move a favore di device più elaborati, con tanto di vibrazione aptica simile a quella del DualSense.

PS VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio 2022, sia venduto singolarmente che in bundle con Horizon Call of the Mountain. Quest'ultimo è il nuovo gioco della serie di Guerrilla Games che ci porta in un futuro dove l'umanità è riunita in tribù su una Terra popolata da macchine dalla forma di animale. Non saremo Aloy, questa volta, ma un nuovo personaggio che deve scalare una montagna per fare luce su un mistero.