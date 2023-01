PlayStation VR 2: difficilmente sarà mai compatibile con i PC, stando a uno sviluppatore

PlayStation VR 2 non funzionerà con i PC e, stando allo sviluppatore del software iVRy Driver per la compatibilità di PSVR 1, difficilmente sarà mai reso compatibile. Quindi non aspettatevi di collegare il visore a un PC e iniziare a usarlo come fareste su PS5, perché è improbabile che accada.

Con PSVR 1 fu possibile riuscire a creare dei driver per la compatibilità perché, collegato il visore a un PC, questo lo riconosceva come un monitor. Da qui sono nati diversi tentativi, tra i quali appunto iVRy Driver per SteamVR di Mediator Software.

Ma PSVR 2? Proprio Mediator Software ha dichiarato, in un post su Reddit dedicato all'argomento, che è meglio risparmiare denaro, invece di spenderlo sperando che PSVR 2 giri su PC: "Buttereste i soldi, visto che non ci sono garanzie che sarà mai utilizzabile con un PC, con delle ottime probabilità che non si riesca a usare. PSVR 1 è (elettronicamente) equivalente a un monitor, quindi è relativamente semplice gestire il segnale video. Leggere i sensori ecc. ha richiesto molta ingegneria inversa e almeno un anno dal lancio prima che qualcuno ci riuscisse a capire qualcosa. Ci sono quindi voluti almeno altri due anni prima che diventasse utilizzabile come visore VR su PC. Il tracking e i controller (usando l'hardware originale) sono ancora in lavorazione, a più di cinque anni dal lancio. Questo senza che Sony abbia fatto il minimo sforzo per evitare che gli utenti non PS4 lo utilizzassero."

Con PSVR 2 le cose saranno molto più complicate: "Anche se non avessero criptato i dati del visore, ci vorrà molta ingegneria inversa (leggasi molti anni) solo per avere un'immagine dello stesso. Quindi bisognerà affrontare il tracking, che potrebbe dover essere sviluppato, visto che non ci sono dei SLAM tracker già fatti per Windows (sempre dando per scontato che il protocollo della telecamera abbia superato l'ingegneria inversa). Poi bisognerà passare ai controller ecc. ecc."

Per questi motivi, Mediator Software ha definito improbabile che PSVR 2 diventi usabile su PC entro cinque anni dal lancio. Il progetto così diventa completamente infattibile.

Quindi il consiglio è quello di acquistare PSVR 2 solo se lo si vuole usare con PS5, senza sognare di usarlo un giorno su PC.