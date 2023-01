Disgaea 7: il trailer di Seefour ci presenta il personaggio

Nippon Ichi Software è tornata a mostrare l'attesissimo Disgaea 7, pubblicando un trailer dedicato al personaggio di Seefour, che in Giappone sarà doppiata da Rina Kitagawa.

Il video mostra alcune sequenze di dialogo, nonché alcuni momenti di gioco con Seefour in azione. Non è lunghissimo, ma piacerà sicuramente a chi aspetta con interesse il gioco.

Seefour è una ladra fantasma dal nome ben conosciuto a Hinomoto Netherworld, che ruba solo a chi è collegato con lo shogunato. Conosciuta come "Phantom Thief Mouse ★ Girl," è un'appassionata di armi ed esplosivi, nonché di polvere da sparo, che ama sniffare per galvanizzarsi.

Disgaea 7 è il nuovo capitolo della famosa serie di giochi di ruolo strategici. Diretto da Shunsuke Minowa, vanta il character design di Takehito Harada. È ambientato nel Netherworld, dove demoni, angeli, eroi e signori del male combattono tra di loro.

Per il resto vi ricordiamo che Disgaea 7 uscirà il 26 gennaio 2023 in Giappone su PS5, PS4 e Nintendo Switch. Ancora non ci sono informazioni sul lancio in occidente.