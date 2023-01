Avatar: La Via dell'Acqua viaggia verso i 2 miliardi di dollari d'incassi

Avatar: La via dell'acqua ha superato gli 1,9 miliardi di dollari incassati a livello globale e viaggia spedito verso quota 2 miliardi di dollari. Il film continua a essere campione d'incassi in tutto il mondo, con poche altre pellicole che riescono a stargli dietro.

A Man Called Otto di Tom Hanks ha incassato 12,5 milioni di dollari nel week-end, arrivando a 35,7 milioni di dollari, mentre Plane è fermo a 10 milioni di dollari. Avatar nello stesso lasso di tempo ha incassato 40 milioni di dollari nel mercato domestico. Attualmente è il settimo film di tutti i tempi per incassi, a soli 15 milioni di dollari da Spider-Man: No Way Home.

A livello internazionale (quindi al netto degli incassi domestici) Avatar: La via dell'acqua è nella top 5, con 1,3 miliardi di dollari incassati, insieme ad Avengers: Infinity Wars e Avengers: Endgame. Gli altri due film presenti sono anch'essi di James Cameron: Titanic e il primo Avatar.

Insomma, difficilmente raggiungerà la prima posizione della classifica globale, anche viste le difficoltà che sta incontrando il cinema a causa della pandemia, ma il risultato di Avatar: La via dell'acqua è comunque notevole, tanto da garantire la realizzazione di altri seguiti.