Kingdom Hearts: video svela dopo anni la puntata pilota di un cartone animato cancellato

Kingdom Hearts si basa su una serie di mondi e personaggi provenienti dall'animazione occidentale, quindi l'idea di trasformarlo a propria volta in un cartone animato non è poi così strana. Non stupisce quindi che molti anni fa si è tentata un'operazione di questo tipo e, ora, abbiamo modo di vedere la puntata pilota di una serie di Kingdom Hearts che è stata cancellata. Potete vedere il video qui sopra.

Seth Kearsley ha svelato di aver lavorato a questa serie come produttore esecutivo nel 2003. Disney non ha voluto proseguire con la produzione di questo contenuto. La serie, come potete sentire dal video, avrebbe visto il ritorno di doppiatori del gioco, come Hayden Panitterie e David Gallagher rispettivamente per Kairi e Riku. Sora, invece, avrebbe ricevuto la voce di Bobby Edner invece di Haley Joel Osment, il tutto perché Osment aveva già altri impegni lavorativi.

Il video si occupa di spiegare come funzioni il mondo di Kingdom Hearts (almeno secondo le regole del primo capitolo, che poi si sono evolute e ampliate) e ci presenta i personaggi e la storia alla base dell'avventura. Si tratta di un pilot con animazioni provvisorie e ci sono alcune forzature come il fatto che Sora combatte con il Keyblade fin dall'inizio, mentre nei giochi lo ottiene solo quando il suo mondo viene immerso dall'Oscurità.

Poiché la pubblicazione dell'animazione non è stata autorizzata da Disney, non è chiaro se rimarrà su YouTube o il video potrebbe essere rimosso. Kearsley chiarisce nell'annuncio su YouTube che non è il proprietario dell'opera, né vuole trarne profitto. L'unica motivazione che lo ha spinto a pubblicare l'animazione è sempre stata l'orgoglio per il lavoro svolto; all'inizio dell'anno Kearsley ha avuto un incidente d'auto quasi mortale e ha dichiarato che sarebbe stato "dispiaciuto" se nessuno avesse mai potuto vedere l'opera che aveva contribuito a creare.

Che ne pensate?