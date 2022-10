Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 9 ottobre 2022, Dahmer sempre primo

Netflix ha svelato la classifica settimanale dal 3 al 9 ottobre 2022 delle serie TV e dei film più visti in Italia. Al primo posto, troviamo ancora una volta Dahmer, la serie documentario sull'assassino. Vediamo però precisamente la Top 10 delle serie TV più viste:

Dhamer: Mostro - La Storia di Jeffrey Dahmer L'Imperatrice Stagione 1 Dynasty Stagione 5 L'Alluvione Stagione 1 Fate The Winx Saga Stagione 2 Conversazioni con un killer: il caso Dahmer Wanna Stagione 1 The Midnight Club Mare Fuori Stagione 2 Mare Fuori Stagione 1

Come potete vedere, la storia di Dahmer continua a fare grande successo, sia tramite la serie TV che tramite i documentario. Continua poi il successo di varie serie TV come Fate The Winx Saga, Wanna, L'Imperatrice e, soprattutto, Mare Fuori che arriva alla propria 17° settimana di fila in Top 10: vedremo quanto ancora riuscirà a resistere.

Vediamo invece i film più visti su Netflix in Italia dal 3 al 9 ottobre 2022:

Fast & Furios Hobbs & Shaw La ragazza più fortunata del mondo Godzilla vs Kong Mr. Harrigan's Phone Blonde Lasciarsi un Giorno a Roma Memorie di una Geisha Morbius L'uomo del labirinto Per lanciarsi dalle stelle

Come spesso accade, anche questa settimana ci sono molte novità in Top 10. Gli unici film che ritornano dalla settimana precedente sono Blonde, Memorie di una Geisha, Morbius e L'uomo del labirinto. Morbius si trova in ottava posizione, un netto calo dalla prima della scorsa settimana.

