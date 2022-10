Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy di aoimomoko_cos vi farà toccare la Luna

Cyberpunk 2077 ha vissuto di seconda vita con l'arrivo dell'anime dedicato: Cyberpunk Edgerunner. La serie animata è stata apprezzata e i suoi personaggi hanno colpito molti appassionati. Tra questi, in particolar modo, è stato amato Lucy. Ora, aoimomoko_cos ci propone il proprio cosplay di Lucy.

Il cosplay di Lucy realizzato da aoimomoko_cos è sicuramente di alta qualità. Il personaggio è stato ricreato con attenzione non solo per quanto riguarda il costume ma per quanto riguarda gli scatti fotografici. Uno di questi propone anche un bel fondale con la Luna. Il cosplay gioca molto anche con le luci al neon, per creare un effetto "cyberpunk".

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lucy realizzato da aoimomoko_cos? Il personaggio di Cyberpunk 2077 è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?