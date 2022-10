Street Fighter: il cosplay di Cammy di darka_studio è completamente in body painting

Street Fighter è pronto a tornare alla ribalta con il sesto capitolo che sembra cambiare la carte in tavola. Gli appassionati, però, possono continuare a giocare con i capitoli precedenti e continuare a divertirsi con i propri personaggi preferiti. Uno dei più amati è per certo Cammy. Ora, darka_studio ci propone il proprio cosplay di Cammy con una particolarità: non indossa un costume, ma lo ha realizzato con il body painting.

Oltre alla parrucca e al cappello, tutto quello che vedete è frutto del body painting. Il costume verde di Cammy potrebbe essere semplice da realizzare, ma a colpire sono soprattutto i guanti, che paiono realmente tridimensionali. Si tratta di un'opera artistica di primo livello.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Cammy realizzato da darka_studio? Il personaggio di Street Fighter è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?