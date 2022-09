Black Widow: il cosplay di Vedova Nera di missbrisolo la rende sicura delle proprie doti

Il mondo Marvel è in continua espansione e durante il percorso ha dovuto lasciare indietro qualche personaggio. Uno di questi è Vedova Nera di Scarlett Johansson. Il personaggio però vive ancora nei cosplay, come in quello di missbrisolo. Vediamo il cosplay di Black Widow.

In questo cosplay, missbrisolo ci propone Vedova Nera con la sua pistola. Ricordiamo che Black Widow è un'abile spia, che sa combattere sia corpo a corpo che con varie armi da fuoco. Il costume scelto da missbrisolo è moltro classico. La cosplayer afferma anche di sentirsi molto sicura di sé in questa versione.

Se amate Black Widow e missbri, allora dovreste vedere il cosplay di Vedova Nera di missbricosplay si accontenta di un bel selfie. Ecco anche il cosplay di Vedova Nera di missbricosplay sa come usare il bastone. Come non citare poi il cosplay di Vedova Nera di missbricosplay è pronto a una missione di spionaggio.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Vedova Nera realizzato da missbrisolo? Il personaggio di Black Widow e Avengers è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?