System Shock, il mese di uscita del remake è comparso su Steam

System Shock, il remake dell'originale attualmente in sviluppo presso NightDive Studios e Prime Matter, sembra avere un mese d'uscita fissato, almeno stando a quanto riportato da Steam, che può essere considerato una fonte autorevole anche se non sempre precisa su questo argomento.

In base a quanto riportato nella pagina ufficiale di System Shock, recentemente aggiornata, sembra che il gioco sia atteso per marzo 2023, come riferito chiaramente nei dati relativi al titolo in questione.



Bisogna considerare che potrebbe trattarsi di un placeholder, cosa che risulta alquanto probabile: marzo viene spesso segnalato per le uscite che riguardano il primo trimestre dell'anno, oppure quelle dei giochi che sono previsti uscire nel corso di un anno fiscale, considerando che questo solitamente termina in tale mese.

Difficile dunque dire se si tratti di un'approssimazione vaga o se veramente marzo 2023 sia il mese previsto per l'uscita del gioco, ma intanto riportiamo l'informazione come scritta su Steam, nella pagina di riferimento del gioco. Nel frattempo, ricordiamo che abbiamo visto System Shock l'ultima volta in occasione della Gamescom 2022 con un nuovo trailer, che ha mostrato lo stato dei lavori su questo interessante remake.

Rispetto a questo, molto più vaga è la situazione di System Shock 3, che non è chiaro se sia ancora in sviluppo o meno, con una risposta non molto sicura da parte di Nightdive Studios alla domanda, riferita ad agosto.