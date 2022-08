System Shock 3 è ancora in sviluppo? Ecco la risposta di Nightdive Studios

Stephen Kick, il CEO Nightdive Studios, attualmente al lavoro sul remake di System Shock, ha parlato di System Shock 3, di cui si sono perse le tracce da ormai due anni, spiegando che il destino del gioco, nonché potenzialmente dei prossimi capitoli della serie, è nelle mani di Tencent.

System Shock 3 è stato annunciato ufficialmente nell'ormai lontano 2015 da OtherSide Entertainment. Nel 2020 lo studio ha venduto i diritti del sequel a Tencent e da allora il gioco è scomparso completamente dai radar, segno che probabilmente il progetto è stato cancellato, come suggerito tra l'altro da Warren Spector in un'intervista rilasciata a marzo.

Stando alle parole del CEO di Nightdive, solo Tencent al momento può decidere se realizzare o meno un terzo capitolo.

"Quando abbiamo acquisito i diritti del franchise, abbiamo concesso in licenza i diritti per il terzo gioco a Warren Spector e Paul Neurath di Otherside. Successivamente loro hanno venduto i diritti a Tencent", ha spiegato Kick.

"Quindi Tencent ha attualmente i diritti sul terzo gioco e noi abbiamo i diritti per fare il remake del primo capitolo e potenzialmente un remake del secondo. Questa è più o meno la situazione attuale."

System Shock 3, una concept art del 2017

Kick inoltre afferma di non sapere se Spector o Neurath sono stati coinvolti in un progetto simile.

"Onestamente non lo so. So che Paul e Warren stanno ancora realizzando giochi, ma questo è tutto quello che so in questo momento".

Kick ha aggiunto che Tencent non detiene i diritti solo per System Shock 3, ma potenzialmente anche per un quarto e un quinto gioco.

"Penso che tecnicamente potrebbero fare anche un System Shock 4 e 5, ma prima dovrebbero pubblicare il terzo capitolo. Quindi, vedremo".

Rimanendo in tema, al Future Games Show della Gamescom 2022 abbiamo rivisto in azione il remake di System Shock in un nuovo gameplay trailer.