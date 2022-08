The Last of Us Parte 1: Phil Spencer si complimenta con Naughty Dog per le opzioni di accessibilità

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox di Microsoft, si è complimentato con il team di Naughty Dog per le numerose opzioni per l'accessibilità incluse in The Last of Us Parte 1.

"È davvero impressionante vedere l'impegno di Naughty Dog per l'accessibilità. Lo studio continua a innovare di gioco in gioco, rendendo i loro titoli accessibili da più giocatori. Il lavoro di Neil Druckmann e del team è una fonte d'ispirazione", recita il tweet di Phil Spencer, pubblicato sotto a un il post di Naughty Dog dove presenta le oltre 60 opzioni per l'accessibilità del remake di The Last of Us Parte 1.

Segue la risposta di Naughty Dog:

"Siamo entusiasti dei progressi raggiunti dai nostri talentuosi sviluppatori in diversi campi per quanto riguarda l'accessibilità e continuare a cercare nuovi modi per rendere i giochi sempre più accessibili è uno sforzo che guarda a tutto il settore. Grazie mille!".

Microsoft Xbox è da tempo in prima linea per rendere il medium videoludico accessibile anche per i giocatori con disabilità fisiche. L'esempio più evidenti di questi sforzi è l'Xbox Adaptive Controller, una periferica modulare altamente personalizzabile pensata per venire incontro a qualsiasi esigenza.

Negli ultimi anni anche i team dei PlayStation Studios hanno aumentato l'attenzione sul tema dell'accessibilità. Ne sono un esempio Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank: Rift Apart, nonché God of War: Ragnarok, che includerà oltre 60 opzioni dedicate.