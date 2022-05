God of War: Ragnarok includerà oltre 60 opzioni di accessibilità: ecco i dettagli

God of War: Ragnarok includerà oltre sessanta opzioni relative all'accessibilità, e Santa Monica Studio ha pubblicato un post sul PlayStation Blog per descriverle nei dettagli.

In uscita nel 2022, God of War: Ragnarok potrà contare su di un'interfaccia ridisegnata e su di un nuovo layout dei comandi, ha scritto il team di sviluppo, andando ad arricchire le impostazioni rispetto al precedente capitolo.

Le funzionalità che ritroveremo in God of War: Ragnarok saranno le seguenti:



Scatto/Scatto automatico: tieni premuta la levetta per scattare e rilasciala per fermarti. Quando lo Scatto automatico è attivo, puoi iniziare a scattare premendo la levetta del movimento in avanti per qualche secondo in una direzione. Puoi configurare la durata richiesta per attivare lo Scatto automatico.

tieni premuta la levetta per scattare e rilasciala per fermarti. Quando lo Scatto automatico è attivo, puoi iniziare a scattare premendo la levetta del movimento in avanti per qualche secondo in una direzione. Puoi configurare la durata richiesta per attivare lo Scatto automatico. Punto continuo (sempre su reticolo): se hai bisogno di punti focali aggiuntivi per ridurre la chinetosi o desideri semplicemente un promemoria costante del centro dello schermo, offriamo la possibilità di attivare un punto centrale in tre diverse dimensioni e sette colori diversi.

se hai bisogno di punti focali aggiuntivi per ridurre la chinetosi o desideri semplicemente un promemoria costante del centro dello schermo, offriamo la possibilità di attivare un punto centrale in tre diverse dimensioni e sette colori diversi. Stile di puntamento: puoi scegliere se tenere premuta o attivare/disattivare la posizione di mira.

puoi scegliere se tenere premuta o attivare/disattivare la posizione di mira. Stile di difesa: puoi scegliere se tenere premuta o attivare/disattivare la posizione con lo scudo.

Dopodiché ci saranno numerose novità, a partire dai miglioramenti dei sottotitoli e delle didascalie:



Dimensioni dei sottotitoli e delle didascalie: abbiamo incrementato la dimensione minima del testo e aggiunto un nuovo scaling. È inclusa una dimensione del testo extra-large per rendere più leggibili i sottotitoli e le didascalie. Abbiamo inoltre dedicato un'area di testo più ampia per soddisfare gli standard dei sottotitoli di TV e film.

abbiamo incrementato la dimensione minima del testo e aggiunto un nuovo scaling. È inclusa una dimensione del testo extra-large per rendere più leggibili i sottotitoli e le didascalie. Abbiamo inoltre dedicato un'area di testo più ampia per soddisfare gli standard dei sottotitoli di TV e film. Colori dei sottotitoli e delle didascalie: puoi regolare individualmente i colori dei nomi degli altoparlanti, del corpo dei sottotitoli e delle didascalie. Potrai scegliere tra sette diversi colori.

puoi regolare individualmente i colori dei nomi degli altoparlanti, del corpo dei sottotitoli e delle didascalie. Potrai scegliere tra sette diversi colori. Nomi dei parlanti (opzioni conservate dal 2018): come in God of War (2018), puoi mostrare o nascondere i nomi dei parlanti. È possibile regolare questa impostazione indipendentemente dalla dimensione del testo dell'interfaccia utente.

come in God of War (2018), puoi mostrare o nascondere i nomi dei parlanti. È possibile regolare questa impostazione indipendentemente dalla dimensione del testo dell'interfaccia utente. Didascalie: con l'espansione delle didascalie degli effetti sonori, abbiamo aggiunto diversi nuovi modi per comprendere l'audio di gioco. Abbiamo aggiunto didascalie sia ai filmati che al gameplay per offrire una ricca comprensione del paesaggio sonoro di questo mondo. Inoltre, puoi attivare le didascalie che ti offriranno informazioni di gioco critiche per comprendere rompicapi e narrazioni.

con l'espansione delle didascalie degli effetti sonori, abbiamo aggiunto diversi nuovi modi per comprendere l'audio di gioco. Abbiamo aggiunto didascalie sia ai filmati che al gameplay per offrire una ricca comprensione del paesaggio sonoro di questo mondo. Inoltre, puoi attivare le didascalie che ti offriranno informazioni di gioco critiche per comprendere rompicapi e narrazioni. Sfocatura dello sfondo di sottotitoli e didascalie: abbiamo incluso alcune opzioni che consentono di sfocare lo sfondo dietro i sottotitoli e le didascalie per renderli più leggibili durante scenari complessi.

abbiamo incluso alcune opzioni che consentono di sfocare lo sfondo dietro i sottotitoli e le didascalie per renderli più leggibili durante scenari complessi. Sfondo dei sottotitoli (opzioni conservate dal 2018): oltre alla sfocatura, abbiamo incluso opzioni per scurire lo sfondo dietro i sottotitoli per una migliore leggibilità sulla neve. Lo sfondo a contrasto elevato include numerose impostazioni di opacità tra cui scegliere.

oltre alla sfocatura, abbiamo incluso opzioni per scurire lo sfondo dietro i sottotitoli per una migliore leggibilità sulla neve. Lo sfondo a contrasto elevato include numerose impostazioni di opacità tra cui scegliere. Indicatore di direzione: i suoni fondamentali dell'azione di gioco ora dispongono di un indicatore opzionale che mostra la direzione da cui provengono. Per facilitare la risoluzione di rompicapi con indizi sonori, questo indicatore consente di orientarsi verso la sorgente di un suono importante.

God of War: Ragnarok, le nuove opzioni relative ai sottotitoli

Sempre a proposito di leggibilità, la nuova interfaccia di God of War: Ragnarok consentirà di aumentare la dimensione dei caratteri per una lettura sostanzialmente più confortevole, e allo stesso modo anche le icone potranno essere ingrandite.

Come detto, sarà inoltre presente un sistema di mappatura del controller per la personalizzazione dei comandi. "Sarà disponibile un'ampia gamma di layout preimpostati, oltre al supporto della rimappatura personalizzata del controller", si legge nel post. "I singoli tasti possono essere scambiati e, per selezionare azioni complesse, puoi scegliere configurazioni alternative da un elenco predefinito."

"Offriamo diversi modi di personalizzare la tua esperienza per determinate azioni che richiedono più di un tasto, tra cui tasti di scelta rapida nel touch pad per elementi come Furia di Sparta, Navigazione assistita e Svolta veloce."

God of War: Ragnarok, la modalità a contrasto elevato

Infine sarà presente una modalità a contrasto elevato per consentire anche ai giocatori ipovedenti di poter provare la spettacolare esperienza del nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio.

"Quando è attiva, viene applicato un livello di colore ai personaggi che li rende maggiormente visibili sullo sfondo. È possibile desaturare lo sfondo per aumentare ulteriormente il contrasto. In questa modalità puoi rendere più visibili anche le aree di spostamento, gli elementi del bottino e gli effetti speciali."

Personalizzazione dell'attivazione del contrasto elevato: seleziona Disattiva, Attiva o Sempre attiva solo per l'azione di gioco (questa opzione esclude i filmati). La modalità contrasto elevato può essere attivata e disattivata grazie allo scorrimento rapido con un dito. Questa modalità si disattiva automaticamente quando ci si trova nel menu Impostazioni o del personaggio.

Personalizzazione dei colori a contrasto elevato: seleziona una palette di colori che si adatta al tuo stile di gioco e regola i singoli colori per personaggi, nemici e oggetti.

Personalizzazione dello sfondo a contrasto elevato: consente di selezionare separatamente i livelli di contrasto dello sfondo con tonalità medie o scure.

Navigazione assistita: novità di God of War, questo sistema di navigazione della telecamera ti consente di orientare la visuale verso l'obiettivo della bussola. Quando non sei in combattimento, premi il tasto Navigazione assistita e la visuale verrà orientata verso il prossimo obiettivo della storia.

Assistenza agli spostamenti: è ora possibile automatizzare le funzioni di salto, volteggio, copertura e altre funzioni di spostamento in base alla direzione selezionata.

Assistenza +: aggiunge mosse basate sull'interazione come arrampicarsi, avanzare a carponi e percorrere passaggi stretti.

Indizi audio: abbiamo collegato un segnale acustico a ciascuno dei messaggi di interazione sullo schermo, in modo che, utilizzando questa funzione, si possa sentire quando un'icona di interazione si trova nelle vicinanze e quando il tasto diventa attivo.

Gli indizi audio si estendono a segnali di combattimento aggiuntivi come suoni di attacco non bloccabili, segnali di puntamento e segnali di cambio d'armi. Il volume degli indizi audio può essere regolato separatamente dagli altri cursori del volume, così puoi modificarlo in base alle tue esigenze.