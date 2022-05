Offerte eBay: Nintendo Switch standard in super offerta con il codice sconto dei Fresh Sales edays

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Nintendo Switch standard a 211,65€, invece di 279.99€. Lo sconto è disponibile grazie al coupon MENO15EDAYS che aggiunge un -15% all'offerta. Potete trovarla a questo indirizzo.

Come vi abbiamo spiegato nella notizia dedicata, lo sconto del 15% del coupon può essere usato due volte per ogni utente per uno sconto di 100€ ad ogni acquisto (per un totale di 200€, quindi). Questa Nintendo Switch standard è venduta da risielectronic, un rivenditore con il 99.9% di feedback positivo. Sono già state vendute 195 unità e ci sono 300 utenti che la osservano in questo momento. Si tratta di un ottimo prezzo per la console di Nintendo, che dispone di moltissime esclusive di alto valore e sembra destinata a proporne molte nei prossimi anni. La restituzione è inoltre possibile entro 60 giorni, pagando solo le spede di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Nintendo Switch standard è il primo modello della console della grande N. Può essere utilizzata in formato portatile oppure connessa alla televisione. La confezione include di due Joy-Con e un porta Joy-Con per giocare in modalità dock comodamente.

Nintendo Switch standard

