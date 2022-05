Classifiche giapponesi: Xbox Series S vende più di PS5 per la prima volta nella storia

Le classifiche giapponesi di questa settimana, stilate dalla rivista Famitsu, registrano un momento storico: Xbox Series S ha venduto più di PS5. La console economica di Microsoft ha venduto 6.120 unità contro le 2.693 della famiglia PS5. Vediamo:

Vendite software (dal 9 al 15 maggio 2022)

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 47,525 (352,113) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 14,903 (710,714) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 11,127 (4,632,554) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 10,372 (164,305) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 6,839 (3,151,727) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 6,553 (2,641,949) [NSW] The Centennial Case: A Shijima Story (Square Enix, 06/12/22) - 6,409 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5,849 (4,879,799) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 4,360 (964,133) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) - 4,245 (2,025,606)

Vendite hardware (dal 9 al 15 maggio 2022)

Switch OLED Model - 35,868 (1,757,019) Switch - 20,443 (18,288,818) Switch Lite - 9,011 (4,719,293) Xbox Series S - 6,120 (105,408) PlayStation 5 - 2,240 (1,385,128) PlayStation 5 Digital Edition - 453 (235,710) New 2DS LL (include 2DS) - 235 (1,185,959) Xbox Series X - 105 (99,469) PlayStation 4 - 22 (7,819,548)

Si tratta della prima volta dai tempi di Xbox 360 che in Giappone una Xbox vende più di una PlayStation. Naturalmente bisogna considerare la settimana relativamente debole in termini di unità vendute e il perdurare del problema delle scorte, ma è comunque un dato rilevante, anche in virtù delle scarse vendite di Xbox Series X, che denotano come i giapponesi trovino molto più appetibile il modello minore.

Comunque sia, in termini assoluti, Nintendo Switch appare ancora inarrivabile, sia per vendite hardware, sia per quelle software, dove i suoi giochi occupano l'intera top 10 (ormai una non notizia).

In prima posizione troviamo Nintendo Switch Sports, seguito da Kirby e la terra perduta, quindi dall'immancabile Mario Kart 8 Deluxe. Da notare che l'unito titolo inedito, The Centennial Case: A Shijima Story, ha debuttato in settima posizione.