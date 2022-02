Horizon Forbidden West: svelate le opzioni per l’accessibilità e difficoltà personalizzabile

Con un post sul PlayStation Blog, il team di Guerrilla Games ha svelato le opzioni per l'accessibilità disponibili per Horizon Forbidden West che permetteranno gli utenti di adattare alcuni elementi dell'esperienza di gioco in base alle proprie esigenze. Tra queste c'è anche un livello di difficoltà completamente personalizzabile.

Per quanto riguarda le impostazioni generiche, gli utenti potranno modificare dimensioni e sfondo dei sottotitoli. Coloro che invece hanno difficoltà a fronteggiare alcune macchine troveranno dei pratici tutorial in una sezione separata del taccuino di Aloy.

Grande flessibilità anche per quanto riguarda il tasso di sfida, dato che Horizon Forbidden West avrà cinque diversi livelli di difficoltà, da "Storia", che facilita i combattimenti per favorire l'esplorazione e l'avanzamento nella trama, fino ad arrivare a "Molto difficile", dove le battaglia saranno molto impegnative.

Inoltre è presente anche un nuovo livello di difficoltà personalizzabile, con il quale i giocatori possono impostare liberamente il quantitativo di danni inflitto ai nemici e quello subito da Aloy. Non manca poi l'opzione "Bottino Facilitato", grazie alla quale qualsiasi risorsa attaccata a una macchina abbattuta viene automaticamente aggiunta al bottino e dunque non è più necessario staccare le varie parti durante il combattimento.

Per quanto riguarda le opzioni per il controller, sono disponibili vari schemi prestabiliti per i comandi (anche per mancini) di Horizon Forbidden West, ma volendo è possibile personalizzare ogni singolo comando o input di gioco. Anche la sensibilità dei movimenti, così come la zona morta degli analogici, possono essere regolati a piacimento, così come se scegliere di disattivare o modificare l'intensità delle vibrazioni dei grilletti del Dualsense.

Un'altra novità senza dubbio interessante è la modalità Copilota, pensata in particolare per i non vedenti, che permette a un secondo controller di accedere al gioco. Questa funzione richiede soltanto un altro controller (DualSense controller per PS5, DualShock 4 controller per PS4) e un secondo profilo utente.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West offre anche dei comandi opzionali che sfruttano l'accelerometro e il giroscopio integrati nel DualSense, che permettono di effetuare dei micro-aggiustamenti per colpi di precisione assoluta.

Ma non è finita qui, perché Horizon Forbidden West ha anche varie impostazioni per le meccaniche di gioco facilitate, pensate per coloro che riscontrano difficoltà con determinati elementi del gameplay. Tra queste troviamo opzioni per rallentare il gioco quando si apre la ruota delle armi, la mira assistita, la durata della Concentrazione di Aloy o la possibilità di attivarla automaticamente.

Come apprendiamo dal PlayStation Blog, altri automatismi che permettono di risparmiarsi la pressione di un comando sono Scatto automatico, Guarigione automatica (quando la salute scende sotto al 50%) e Alascudo automatico (questo strumento, una volta sbloccato, si aziona da solo quando si cade da grandi altezze). L'opzione Note arrampicata sempre attive, invece, rende gli appigli per arrampicarsi più facili da individuare, senza dover necessariamente usare il Focus.

Infine non mancano delle impostazioni per il comparto audiovisivo, pensate per ridurre qualsiasi potenziale disturbo o disagio per i giocatori. È possibile, ad esempio, regolare l'oscillazione e l'effetto di sfocatura in movimento della visuale, ma anche personalizzare interamente l'interfaccia di gioco decidendo quali informazioni visualizzare e quando.

Per quanto riguarda l'audio, sarà possibile regolare il volume di musiche, voci ed effetti sonori come tanti altri giochi, ma anche attivare l'audio mono e disattivare i rumori di sottofondo (come quelli che possono causare stress uditivo o acufene, per esempio i versi delle Macchine).

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio in esclusiva per PS5 e PS4. Di recente una caratteristica molto desiderata dai giocatori è stata svelata in anticipo.