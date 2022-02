The Seven Deadly Sins: il cosplay di Diane di xerora ren è incantevole

The Seven Deadly Sins è uno dei manga/anime di maggior successo degli ultimi anni ed è particolarmente apprezzato grazie al suo cast di personaggi carismatici e accattivanti, il che ha dato vita a vari film, il manga sequel The Four Knight of Apocalypse e videogiochi tie-in, come l'ambizioso The Seven Deadly Sins: Origin. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Diane, la gigantessa dei Sette Peccati Capitali, realizzato da xerora ren.

Diane è una discendente del clan dei giganti e un membro dei Sette Peccati Capitali sotto il comando di Meliodas e rappresenta il peccato d'invidia, ma al contrario ha un carattere socievole e molto altruista. Data la sua stazza è dotata di grande forza e può manipolare la terra a suo piacimento.

Il cosplay realizzato da xerora ren è davvero di ottima fattura e fedele alla controparte originale. Come potrete vedere negli scatti qui sotto, il costume e l'acconciatura sono praticamente identici a quelli della Diane originale e c'è una grande cura per i dettagli, come ad esempio per il tatuaggio a forma di serpente che simboleggia il peccato di Invidia, e non manca poi il martello Gideon, il Tesoro Sacro della gigantessa. La location scelta per lo scatto poi è particolarmente azzeccata e dà quel tocco di carattere in più al cosplay che con guasta mai.

Se siete fan dell'opera di Nakaba Suzuki vi consigliamo anche il cosplay di Elizabeth di Shirosaki da cameriera del Boar Hat.

Che ne pensate del cosplay di Diane da The Seven Deadly Sins firmato xerora ren?