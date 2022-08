The Last of Us Parte 1: nuovo trailer illustra le opzioni di accessibilità

Vediamo questo nuovo trailer di The Last of Us Parte 1 pensato appositamente per illustrare le funzioni di accessibilità che saranno incluse nel gioco, quindi tutte quelle pensate per rendere l'esperienza il più inclusiva possibile per i giocatori.

Tra queste vengono mostrata la modalità di visualizzazione ad alto contrasto, per i giocatori con problemi alla vista, i sottotitoli alla storia e ai combattimenti, con descrizioni della storia, per i giocatori non udenti o con difficoltà di udito e altre ancora.

Praticamente ogni aspetto del gioco è configurabile per favorire i giocatori, dalla difficoltà, alla grafica, fino all'utilizzo dei feedback aptici del DualSense per i dialoghi, che aiuteranno i non udenti a percepirne i toni. Il video mostra ovviamente anche delle sequenze di gioco collegate alle varie opzioni.

In questo modo Naughty Dog ha voluto proseguire nel lavoro fatto con The Last of Us Parte 2, che ricevette molti plausi proprio per la presenza di moltissime opzioni di accessibilità. L'idea è quella che chi ha potuto giocare il seguito non abbia problemi con il remake del primo capitolo.