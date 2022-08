Wo Long: Fallen Dynasty: video di gameplay e nuove immagini per il gioco d'azione di Team Ninja

Koei Tecmo ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Wo Long: Fallen Dynasty, gioco d'azione sviluppato da Team Ninja. Si tratta essenzialmente di un video in cui possiamo vedere il protagonista impegnato in diversi combattimenti, contro creature di ogni tipo, boss compresi. Da notare anche la presenza di sequenze a cavallo, nonché l'utilizzo di magie e di evocazioni. Insomma, sembre che il sistema di lotta del gioco sia decisamente sfaccettato e preveda diverse possibilità.

Vediamo ora una ricca galleria di nuove immagini di Wo Long: Fallen Dynasty:

Per il resto vi ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty è stato annunciato per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocarci sin dal lancio, che avverrà nei primi mesi del 2023, in data ancora da destinarsi.

Molti dettagli su Wo Long: Fallen Dynasty sono emersi da una recente fuga di notizie, in cui sono stati spiegati i combattimenti e l'ambientazione.