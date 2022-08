Wo Long Fallen Dynasty: dettagli su combattimento e ambientazione da un grosso leak

Tramite un leak originato su 4chan e poi rimbalzato su Reddit, abbiamo modo di scoprire una serie di informazioni riguardanti Wo Long Fallen Dynasty, il gioco d'azione di Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden). Si parla del sistema di combattimento, dell'ambientazione e non solo.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, Wo Long Fallen Dynasty proporrà cinque elementi: legno, acqua, fuoco, metallo e terra. Ogni elemento sarà legato a uno stile di combattimento differente. Il fuoco sarà aggressivo, l'acqua basata sui contrattacchi e la terra sulla difesa, per esempio. Cambiare stile in specifici momenti aumenterà il morale del personaggio (una meccanica simile al Flusso Ki di Nioh).

La difesa sarà una meccanica centrale in Wo Long Fallen Dynasty: le mosse difensive cancellano le altre, così da poter attaccare e passare alla difesa in modo fluido. Ogni categoria arma avrà poi un proprio tipo di contrattacco: alcune potranno eliminare i nemici normali in un solo colpo. A livelli stilistico le mosse di esecuzione sono molto brutali.

Due personaggi di Wo Long Fallen Dynasty

Anche il sistema del morale (già ufficialmente confermato da Team Ninja) sarà centrale per Wo Long Fallen Dynasty. Eliminando nemici ed eseguendo contrattacchi aumenta il morale: quest'ultimo farà spaventare i nemici e renderà più semplice attaccarli. Gli elite e i boss richiederanno un morale molto più alto per influenzarli. Un morale più basso rende invece i nemici più aggressivi, ma aumenta anche la nostra difesa. Il morale permette anche di attivare alcune abilità speciali.

In Wo Long Fallen Dynasty si potrà saltare per evitare certi attacchi e poi calpestare la testa dei nemici e attacchi in aria per fare molti danni. Inoltre, si possono usare le teste dei nemici per saltare in alto e attaccare i nemici che si trovano alle loro spalle.

Per quanto riguarda invece l'ambientazione di Wo Long Fallen Dynasty, si afferma che i primi tre capitoli del gioco saranno legati alla ribellione dei Turbanti Gialli, ai dieci Comandanti e alla compagnia militare contro Dong Zhuo.

Si potrà combattere contro personaggi famosi: nel trailer di Wo Long Fallen Dynasty si vede Zhang Jue, leader dei Turbanti Gialli, e la sua versione Yokai appare nella seconda fase del combattimento. Il boss può usare varie magie. Ci saranno anche Lu Bu, Dong Zhuo, Zhang Rang, Hua Xiong, Li Jue & Guo Si (boss fight con due nemici) e come boss minori Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei. Non mancheranno mostri tipici della mitologia cinese.

I nemici umani di Wo Long Fallen Dynasty doneranno equipaggiamenti, mentre i demoni daranno magie e altre abilità. Le magie sono basate sul sistema dello Yin e Yang. Le armi saranno spade, doppie spade, spadoni, martelli e mazze, lance di varia natura, asce, scudi, archi, pugnali e non solo. Gli archi hanno un proprio albero delle abilità e non avranno solo attacchi normali. I sistema di loot è ancora presente ma sarà semplificato rispetto a Nioh.

Ricordiamo che si tratta solo di un leak e non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere conferme o smentite da parte di Team Ninja.