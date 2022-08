MultiVersus: grossi cambiamenti per il sistema di collisioni di attacchi e difese in arrivo

Il team di MultiVersus continua a lavorare per migliorare il gioco e, secondo il director Tony Huynh, uno degli elementi che sarà modificato è il sistema di collisioni, che determina l'efficacia di attacchi e difese.

Tramite Twitter, un utente ha chiesto al director di MultiVersus se fossero in programma dei cambiamenti per Finn (Adventure Time) in quanto le sue mosse sono in grado di superare le difese dei nemici troppo facilmente. Huynh ha risposto che sarà qualcosa sul quale il team lavorerà, ma la priorità è un cambiamento totale del sistema di collisioni (hitbox / hurtbox).

Le hitbox / hurtbox sono un elemento fondamentale per i picchiaduro perché determinano se gli attacchi vanno a segno o meno. Immaginatele come delle scatole invisibili che vengono create quando un personaggio attacca: la scatola dell'hitbox tocca quella dell'hurtbox, il danno viene applicato. Fare in modo che queste scatole siano delle dimensioni corrette determina il successo del gioco e, infine, quanto MultiVersus sia impegnativo e divertente.

Ricordiamo anche che il team di MultiVersus ha da poco deciso di rimandare la Stagione 1 e la pubblicazione di un nuovo personaggio, Morty da Rick & Morty, la serie animata pubblicata su Netflix.

MultiVersus sta avendo grande successo ed è anche il più giocato su Steam Deck: ecco la classifica completa.