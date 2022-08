Bandai Namco: ricavi e profitti eccezionali nell'ultimo trimestre grazie a Elden Ring

Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale del 2023, ovvero il periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno 2022. Il publisher giapponese ha registrato ricavi e profitti in netta crescita su base annuale, soprattutto grazie a Elden Ring.

Stando ai dati condivisi con gli azionisti apprendiamo che i ricavi nel Q1 ammontano a 216,24 miliardi di yen, circa 1,63 miliardi di dollari, con un aumento del 21,5% rispetto allo stesso periodo del precedente anno fiscale. I profitti invece ammontano a 44,3 miliardi di yen, ovvero 333,181 milioni di dollari, con un incremento del 64,3% su base annuale.

In generale tutti i settori della compagnia hanno registrato risultati positivi. In particolare il segmento Digital Business, che è quello che riguarda i videogiochi, ha visto i ricavi aumentare del 34,1% e i profitti del 148,7% su base annuale. Tutto questo considerando che Bandai Namco non ha pubblicato un gioco di grosso calibro nell'ultimo trimestre, dunque questi risultati sono stati raggiunti grazie all'onda lunga delle vendite di Elden Ring, che tutt'ora lo troviamo spesso nelle prime posizioni delle classifiche di vendita retail e digitali.

Il pubblisher giapponese ha anche aumentato le proprie stime per la prima metà dell'anno fiscale, alzando le previsioni per i ricavi da 400 a 430 miliardi di yen e da 46 a 72 miliardi di yen i profitti.

Di recente il Bandai Namco ha annunciato la line-up di giochi che porterà alla Gamescom 2022, che include tra gli altri anche One Piece Odyssey e The Dark Pictures: The Devil in Me.