Steam Deck: Top 10 dei videogame più giocati a inizio agosto 2022

Steam Deck è una piattaforma di successo, che continua a rimanere in prima posizione tra i prodotti più venduti su Steam. In che modo viene però usata dai giocatori? Per scoprirlo, ci basta guardare la Top 10 dei videogame più giocati su Steam Deck:

MultiVersus

Vampire Survivors

Stray

Elden Ring

No Man's Sky

Hades

Stardew Valley

Grand Theft Auto 5

Aperture Desk Job

Monster Hunter Rise

Questa Top 10 è stata condivisa, come potete vedere qui sotto, dall'account ufficiale di Steam Deck su Twitter e indica i videogame più giocati, calcolati a partire dal numero di utenti medio su base giornaliera.

MultiVersus, picchiaduro di Warner Bros. Games che fonde varie IP come Looney Tunes, DC, Steven Universe, Scooby-Doo e non solo, è il più giocato. Non stupisce troppo, visto che si tratta di un gioco perfetto per la portatibilità. La classifica propone poi il gioco italiano Vampire Survivors e infine Stray, fenomeno del momento.

Notiamo poi che in nona posizione c'è Aperture Desk Job: si tratta di un gioco gratuito ambientato nell'universo di Portal, che serve come demo per apprendere tutte le funzioni di Steam Deck. Funziona anche su PC, se siete interessati a scoprire qualche altro dettaglio sulla "lore" di Portal.