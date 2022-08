Nintendo Switch: nessun nuovo hardware quest'anno fiscale, il report di Nikkei

I rumor di una nuova versione di Nintendo Switch proseguono da tempo e ancora adesso, con tre versioni della console in circolazione, si continua a parlare di una versione Pro. Secondo un report di Nikkei, però, non dobbiamo aspettarci un nuovo hardware, almeno non prima della fine dell'attuale anno fiscale, che si conclude a marzo 2023.

Come indicato anche nel tweet poco sotto di Takashi Mochizuki, reporter di Bloomberg, Nikkei ha intervistato il presidente di Nintendo - Shuntaro Furakawa -, ma non è chiaro se quanto indicato riguardo al nuovo hardware sia un'effettiva dichiarazione di Furakawa o se si tratti di un'informazione scoperta dalla testata giapponese in modo non ufficiale.

In ogni caso, Nikkei afferma che non sarà distribuito un nuovo hardware Switch prima di marzo 2023. Non sarebbe in realtà una grande sorpresa. Considerando che in questo periodo produrre anche i classici modelli di Nintendo Switch non è semplice, aumentare la produzione inserendo un nuovo modello sarebbe probabilmente proibitivo per la compagnia giapponese.

Ieri abbiamo inoltre visto i risultati finanziari della compagnia, che ha segnalato un calo delle vendite di Switch nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (aprile - giugno 2022), proprio a causa dei problemi produttivi. Perlomeno, la compagnia ha negato di voler aumentare il prezzo di Switch in Giappone.