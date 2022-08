Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di tenshimeirou è molto accurato

Record of Ragnarok proseguirà con la stagione 2 della serie animata di Netflix nel 2023, ma nel frattempo sono molti i e le fan che mantengono vivo l'interesse per la storia dello scontro tra gli dei e gli esseri umani. Un esempio è il cosplay di Aphrodite realizzato da tenshimeirou. Il risultato finale è certamente fedele all'anime.

Aphrodite è una delle dee che combattono all'interno del torneo che deciderà le sorti dell'umanità, che fa da base per la trama di Record of Ragnarok. Durante la serie, un dio o una dea deve affrontare un umano: chi vince sette incontri ha la meglio sull'altro. Se gli umani vincono, ottengono altri mille anni di vita sulla Terra, se perdono sono invece spazzati via. Questo ci ricorda che la dea della bellezza è anche in grado di portare distruzione!

Se siete fan di Aphrodite e di Record of Ragnarok, allora dovreste vedere il cosplay di Aphrodite di azumomo arriva dall'Italia. Ecco poi il cosplay di Aphrodite di ey3ly è un copia fedele dell'anime. Chiudiamo con il cosplay di Aphrodite di riiyuukii_cos è classico ed efficace.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da tenshimeirou? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore?